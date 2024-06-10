На экранах — инди-драма с Робертом Де Ниро о сложных семейных отношениях и аутизме

На экраны 13 июня выходит картина Тони Голдуина «Папа». По сюжету стендап-комик Макс (Бобби Каннавале, «Сиротский Бруклин») не очень-то преуспевает в своей карьере, а его отношения с женой (реальная супруга Каннавале Роуз Бирн, «В ритме жизни») катятся в пропасть. К тому же он должен заботиться о своём 11-летнем сыне-аутисте Эзре (Уильям Фицджеральд). Престарелый отец Макса (Де Ниро) также относится к сыну и внуку довольно холодно. Когда Эзру вместо обычной школы направляют в учреждение для детей с особенностями развития, отец не выдерживает и буквально похищает сына, чтобы отправиться с ним в далёкое путешествие по просторам Америки.
В эпизодических ролях в картине также сыграли Вера Фармига («Заклятие»), Рэйн Уилсон («Офис») и Вупи Голдберг («Привидение»). Роберт Де Ниро согласился на роль, поскольку один из его собственных семи детей является аутистом. Также фильм консультировали представители сообщества аутистов, чтобы добиться аутентичности. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Критики назвали картину эмоциональной и отметили прекрасную игру актеров.
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Матвей Пирогов