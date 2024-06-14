Раскрыт поджог редкой «Ауди» в Петербурге. Подозреваемый почти вдвое моложе

Петербургская полиция задержала предполагаемого поджигателя автомобиля в Калининском районе города. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 июня.
«Ауди 200» 1996 года выпуска — практически ретро-машина — сгорела рано утром на Лабораторном проспекте, 17. «Фонтанка» писала, что хозяин обратился в полицию и рассказал, как восемь лет назад передал машину в пользование знакомому, про которого не помнит ничего, кроме имени. Тем временем полицейские вели расследование и вечером 13 июня на Кондратьевском проспекте, 87, задержали подозреваемого — 18-летнего петербуржца.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Молодого человека рано утром 14 июня поместили в ИВС.