Тридцатилетняя Audi закончила жизнь в огне на Лабораторном благодаря неизвестному поджигателю

Житель Ленобласти лишился уже практически ретро-автомобиля в Петербурге. Машину сожгли полностью.



В шестом часу утра 11 июня в полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение о горящей машине у дома 17 по Лабораторному проспекту. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный преступник поджег стоявшую на парковке Audi 200 1996 года выпуска, стало известно «Фонтанке» 13 июня. Люди не пострадали, а вот машина сгорела полностью.

«Ауди» принадлежит 66-летнему жителю Гатчинского района Ленобласти. Тем же вечером мужчина обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что машину около 8 лет назад передал в пользование знакомому по имени Иван, других его данных мужчина не вспомнил. По его словам, угроз ему не поступало.