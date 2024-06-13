    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, с-з

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.02eur95.74

    Тридцатилетняя Audi закончила жизнь в огне на Лабораторном благодаря неизвестному поджигателю

    1794
    8 комментариев

    Житель Ленобласти лишился уже практически ретро-автомобиля в Петербурге. Машину сожгли полностью.

    В шестом часу утра 11 июня в полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение о горящей машине у дома 17 по Лабораторному проспекту. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный преступник поджег стоявшую на парковке Audi 200 1996 года выпуска, стало известно «Фонтанке» 13 июня. Люди не пострадали, а вот машина сгорела полностью.

    «Ауди» принадлежит 66-летнему жителю Гатчинского района Ленобласти. Тем же вечером мужчина обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что машину около 8 лет назад передал в пользование знакомому по имени Иван, других его данных мужчина не вспомнил. По его словам, угроз ему не поступало.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПожар авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close