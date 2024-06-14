«Вынуждены работать за двоих, а то и за троих»: почему зарплаты в 100–150 тысяч рублей не спасают рынок труда

Предприятия и компании больше всего гоняются не за диковинными специалистами, а за обычными рабочими и инженерами Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Безработица в России вновь обновила исторический минимум — 2,6% , сообщил Росстат в июньском докладе. Власти постоянно акцентируют внимание на этом показателе, подавая его как безусловное достижение. Однако ряд экспертов называют такой рекорд тревожным сигналом, а дефицит кадров — главной проблемой российской экономики. Наши коллеги из 74. RU разбирают плюсы, минусы и риски сложившейся ситуации на рынке труда, а также что на самом деле стоит за низкой безработицей.



«Плюсов больше, чем минусов» Максимальный уровень безработицы в России был в 1999 году. Тогда он оценивался в 13% экономически активного населения. То есть в пять раз больше нынешнего показателя в 2,6% .

— С точки зрения социальной низкая безработица — это хорошо. Также это хорошо для торговли и производства потребительских товаров, поскольку у покупателей высокий спрос, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Но с точки зрения борьбы с инфляцией возникают проблемы. Низкая безработица и высокие зарплаты могут быть одним из факторов, ускоряющих инфляцию. В то же время она может расти даже при высокой безработице, если вызвана иными причинами, чем рост спроса.

В целом у высокой занятости для экономики, особенно в регионах, где до сих пор безработица была выше средней по России, намного больше плюсов, чем минусов, уверен эксперт.

— Государство повышает зарплаты бюджетникам, но экономит на пособиях по безработице. В целом важно, чтобы при высокой занятости еще и повышалась производительность труда, — добавил Андрей Лобода.

«Рост зарплат перекладывают в цены» Очередной исторический минимум безработицы — следствие острого кадрового дефицита в большинстве отраслей, отметили эксперты.

— Обеспеченность предприятий кадрами в первом квартале 2024 года снизилась до минимума за всю историю мониторинга ЦБ, планы компаний по найму на II квартал 2024 года — на максимуме. Предприятия вынуждены предлагать более высокие зарплаты как для переманивания, так и для удержания сотрудников. Это становится одновременно и ограничителем роста выпуска, и проинфляционным фактором. Зарплаты населения растут высокими темпами, но предприятия ограничены в возможностях увеличения производства товаров и услуг в ответ на этот спрос и перекладывают возросшие издержки в цены, — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.



Кадровый дефицит стал следствием нескольких тенденций. Среди них — долгосрочный демографический тренд (относительно малочисленное поколение, приходящее на рынок труда вместо более многочисленного уходящего), отсутствие подготовки в необходимых количествах квалифицированных инженеров и рабочих за последние десятилетия, удлинение транспортно-логистических цепочек, отъезд из страны части относительно молодых и квалифицированных специалистов в 2022 году, мобилизация 2022 года и привлечение контрактников, загрузка предприятий ВПК «в три смены», сокращение трудовой миграции из-за ослабления курса рубля, перечислила наша собеседница.



По итогам 2023 года эксперты РАН оценили дефицит кадров в России в пять миллионов человек. И за минувшие пять месяцев проблема никуда не исчезла.

— Сейчас у нас нет ни одного сигнала о том, что напряженность (на рынке труда) спадает, — заявила на пресс-конференции 7 июня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Безработица обновляла исторические минимумы в большинстве регионов. Усиление конкуренции за работников приводило к росту расходов компаний на оплату труда. Большинство участников опросов Банка России по-прежнему отмечали нехватку как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.



Низкая безработица связана с высоким спросом на рабочую силу. В ряде отраслей, особенно в оборонной и обрабатывающей промышленности, дефицит кадров. Поэтому там значительно выросли зарплаты. В регионах в прошлом году появились вакансии, где обещали невиданные до недавнего времени доходы: наладчику станков — от 250 до 354 тысяч рублей, водителю-экспедитору — от 300 тысяч рублей, операционному директору промпредприятия — 350 тысяч рублей.



— Да и по всей стране не хватает квалифицированных рабочих и инженеров, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Систему профессионально-технического образования, которая создавалась даже не в СССР, а раньше, в Российской империи, в 90-е годы прошлого века почти полностью развалили, теперь пожинаем плоды в виде кадрового дефицита и даже голода в некоторых отраслях. Высшие учебные заведения готовили преимущественно юристов и экономистов, а инженерные специальности были «в загоне». Талантливая молодежь уезжала за границу, чтобы найти себе достойную работу.



Сейчас, в условиях СВО, спохватились и начали повышать зарплаты инженерам и рабочим, добавил он.

«Тормозит экономику» Экстремально низкий уровень безработицы, какой наблюдается сейчас в России, тормозит деятельность компаний, а в конечном итоге всю экономику, указали эксперты.

— Во-первых, кадровый голод прежде всего влияет на производительность и доходность компаний. Часть функций без человека вообще не может быть осуществлена, несмотря на активное внедрение автоматизации. За каждый день простоя по позициям бизнес недосчитывается миллионов рублей, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — Во-вторых, просто чтобы продолжать работу, предприятия вынуждены привлекать кандидатов высокими зарплатами. То есть рост доходов сотрудников никак не связан с экономическими показателями. Логика «хорошо заработали — повысили всем зарплату» не работает. Ее замещает другая: «Пусть работает хоть кто-то». Высокими окладами и премиями не только привлекают новых сотрудников, но и удерживают старых.



Согласно докладу Банка России, в 2023 году 6 из 10 российских компаний не хватало сотрудников. При этом 75% , по данным исследования RosExpert, были вынуждены поднять зарплаты.

В 2024 году ситуация, видимо, усугубится, предположили эксперты.

— В условиях кадрового голода компании больше тратят на своих сотрудников — при прежнем и даже меньшем уровне выработки. Изменилась и сама кадровая структура общества. Соблюдать баланс все труднее, и в ближайшие семь лет на экономику будет дополнительно давить демографический фактор: кадровый голод — следствие демографической ямы 90-х, — добавил Олег Калманович.



Плюшки от работодателя По мнению экономистов, кадровая неукомплектованность предприятий автоматически означает повышенную нагрузку на работников.

— Они вынуждены работать за двоих, а то и за троих. Даже высокая зарплата при таком уровне ответственности может привести к депривации (лишению возможности удовлетворять основные психофизиологические либо социальные потребности. — Прим. ред.) и не является панацеей от высокой текучести кадров, — отметил руководитель департамента клиентской поддержки и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.



Кроме того, сейчас у компаний высокие затраты на поиск кандидатов. Стоимость каждого успешного соискателя для компании увеличивается на десятки процентов ежегодно.

— Меняется сам подход к процедуре отбора. Всё больше компаний задумываются о создании баз внешнего и внутреннего резервов. Поддержка этих баз данных — еще один пункт затрат.



При этом компании конкурируют за кадры не только деньгами, но и всевозможными «плюшками от работодателя»: ДМС со стоматологией, оплатой спортзала, корпоративами. В зависимости от размера компании это десятки миллионов рублей в год, — добавил Александр Шнейдерман.

Всё это — дополнительные расходы для компаний с туманной перспективой отдачи в будущем: нет никакой гарантии, что человек не уйдет туда, где «плюшек» больше, заключил эксперт.

Как изменилась ваша зарплата в 2024 году? Выросла Снизилась Осталась без изменений Я безработный