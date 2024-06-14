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    «Вынуждены работать за двоих, а то и за троих»: почему зарплаты в 100–150 тысяч рублей не спасают рынок труда

    Разбираем с экспертами, что стоит за историческим минимумом безработицы

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    Предприятия и компании больше всего гоняются не за диковинными специалистами, а за обычными рабочими и инженерами
    Предприятия и компании больше всего гоняются не за диковинными специалистами, а за обычными рабочими и инженерамиФото: Артем Краснов / 74.RU
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    Безработица в России вновь обновила исторический минимум — 2,6%, сообщил Росстат в июньском докладе. Власти постоянно акцентируют внимание на этом показателе, подавая его как безусловное достижение. Однако ряд экспертов называют такой рекорд тревожным сигналом, а дефицит кадров — главной проблемой российской экономики. Наши коллеги из 74. RU разбирают плюсы, минусы и риски сложившейся ситуации на рынке труда, а также что на самом деле стоит за низкой безработицей.

    «Плюсов больше, чем минусов»

    Максимальный уровень безработицы в России был в 1999 году. Тогда он оценивался в 13% экономически активного населения. То есть в пять раз больше нынешнего показателя в 2,6%.

    — С точки зрения социальной низкая безработица — это хорошо. Также это хорошо для торговли и производства потребительских товаров, поскольку у покупателей высокий спрос, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Но с точки зрения борьбы с инфляцией возникают проблемы. Низкая безработица и высокие зарплаты могут быть одним из факторов, ускоряющих инфляцию. В то же время она может расти даже при высокой безработице, если вызвана иными причинами, чем рост спроса.

    В целом у высокой занятости для экономики, особенно в регионах, где до сих пор безработица была выше средней по России, намного больше плюсов, чем минусов, уверен эксперт.

    — Государство повышает зарплаты бюджетникам, но экономит на пособиях по безработице. В целом важно, чтобы при высокой занятости еще и повышалась производительность труда, — добавил Андрей Лобода.

    «Рост зарплат перекладывают в цены»

    Очередной исторический минимум безработицы — следствие острого кадрового дефицита в большинстве отраслей, отметили эксперты.

    — Обеспеченность предприятий кадрами в первом квартале 2024 года снизилась до минимума за всю историю мониторинга ЦБ, планы компаний по найму на II квартал 2024 года — на максимуме. Предприятия вынуждены предлагать более высокие зарплаты как для переманивания, так и для удержания сотрудников. Это становится одновременно и ограничителем роста выпуска, и проинфляционным фактором. Зарплаты населения растут высокими темпами, но предприятия ограничены в возможностях увеличения производства товаров и услуг в ответ на этот спрос и перекладывают возросшие издержки в цены, — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

    Кадровый дефицит стал следствием нескольких тенденций. Среди них — долгосрочный демографический тренд (относительно малочисленное поколение, приходящее на рынок труда вместо более многочисленного уходящего), отсутствие подготовки в необходимых количествах квалифицированных инженеров и рабочих за последние десятилетия, удлинение транспортно-логистических цепочек, отъезд из страны части относительно молодых и квалифицированных специалистов в 2022 году, мобилизация 2022 года и привлечение контрактников, загрузка предприятий ВПК «в три смены», сокращение трудовой миграции из-за ослабления курса рубля, перечислила наша собеседница.

    По итогам 2023 года эксперты РАН оценили дефицит кадров в России в пять миллионов человек. И за минувшие пять месяцев проблема никуда не исчезла.

    — Сейчас у нас нет ни одного сигнала о том, что напряженность (на рынке труда) спадает, — заявила на пресс-конференции 7 июня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    Безработица обновляла исторические минимумы в большинстве регионов. Усиление конкуренции за работников приводило к росту расходов компаний на оплату труда. Большинство участников опросов Банка России по-прежнему отмечали нехватку как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

    Низкая безработица связана с высоким спросом на рабочую силу. В ряде отраслей, особенно в оборонной и обрабатывающей промышленности, дефицит кадров. Поэтому там значительно выросли зарплаты. В регионах в прошлом году появились вакансии, где обещали невиданные до недавнего времени доходы: наладчику станков — от 250 до 354 тысяч рублей, водителю-экспедитору — от 300 тысяч рублей, операционному директору промпредприятия — 350 тысяч рублей.

    — Да и по всей стране не хватает квалифицированных рабочих и инженеров, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Систему профессионально-технического образования, которая создавалась даже не в СССР, а раньше, в Российской империи, в 90-е годы прошлого века почти полностью развалили, теперь пожинаем плоды в виде кадрового дефицита и даже голода в некоторых отраслях. Высшие учебные заведения готовили преимущественно юристов и экономистов, а инженерные специальности были «в загоне». Талантливая молодежь уезжала за границу, чтобы найти себе достойную работу.

    Сейчас, в условиях СВО, спохватились и начали повышать зарплаты инженерам и рабочим, добавил он.

    «Тормозит экономику»

    Экстремально низкий уровень безработицы, какой наблюдается сейчас в России, тормозит деятельность компаний, а в конечном итоге всю экономику, указали эксперты.

    — Во-первых, кадровый голод прежде всего влияет на производительность и доходность компаний. Часть функций без человека вообще не может быть осуществлена, несмотря на активное внедрение автоматизации. За каждый день простоя по позициям бизнес недосчитывается миллионов рублей, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — Во-вторых, просто чтобы продолжать работу, предприятия вынуждены привлекать кандидатов высокими зарплатами. То есть рост доходов сотрудников никак не связан с экономическими показателями. Логика «хорошо заработали — повысили всем зарплату» не работает. Ее замещает другая: «Пусть работает хоть кто-то». Высокими окладами и премиями не только привлекают новых сотрудников, но и удерживают старых.

    Согласно докладу Банка России, в 2023 году 6 из 10 российских компаний не хватало сотрудников. При этом 75%, по данным исследования RosExpert, были вынуждены поднять зарплаты.

    В 2024 году ситуация, видимо, усугубится, предположили эксперты.

    — В условиях кадрового голода компании больше тратят на своих сотрудников — при прежнем и даже меньшем уровне выработки. Изменилась и сама кадровая структура общества. Соблюдать баланс все труднее, и в ближайшие семь лет на экономику будет дополнительно давить демографический фактор: кадровый голод — следствие демографической ямы 90-х, — добавил Олег Калманович.

    Плюшки от работодателя

    По мнению экономистов, кадровая неукомплектованность предприятий автоматически означает повышенную нагрузку на работников.

    — Они вынуждены работать за двоих, а то и за троих. Даже высокая зарплата при таком уровне ответственности может привести к депривации (лишению возможности удовлетворять основные психофизиологические либо социальные потребности. — Прим. ред.) и не является панацеей от высокой текучести кадров, — отметил руководитель департамента клиентской поддержки и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

    Кроме того, сейчас у компаний высокие затраты на поиск кандидатов. Стоимость каждого успешного соискателя для компании увеличивается на десятки процентов ежегодно.

    — Меняется сам подход к процедуре отбора. Всё больше компаний задумываются о создании баз внешнего и внутреннего резервов. Поддержка этих баз данных — еще один пункт затрат.

    При этом компании конкурируют за кадры не только деньгами, но и всевозможными «плюшками от работодателя»: ДМС со стоматологией, оплатой спортзала, корпоративами. В зависимости от размера компании это десятки миллионов рублей в год, — добавил Александр Шнейдерман.

    Всё это — дополнительные расходы для компаний с туманной перспективой отдачи в будущем: нет никакой гарантии, что человек не уйдет туда, где «плюшек» больше, заключил эксперт.

    Как изменилась ваша зарплата в 2024 году?

    Предприятия и компании больше всего гоняются не за диковинными специалистами, а за обычными рабочими и инженерами
    Предприятия и компании больше всего гоняются не за диковинными специалистами, а за обычными рабочими и инженерамиФото: Артем Краснов / 74.RU

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    Комментарии 21

    Zdobsi14 Июн 2024 в 08:58
    Все дело в расширения определённых отраслей экономики. Там, где нужно было сохранить специалистов, утеряны кадры. Техника соверемнная, работать на ней некому. Обучение, повышение квалификации не организуется. Стратегия работодателей-"за забором люди в очереди". Стратегия снижения затрат на персонал привела к таким результатам. Почасовая ставка/вахта, плохие/неприемлемые условия труда, "выжимание" человека по 12 часов 6/1, потом как со здоровьем плохо стало-езжайте домой лечиться по ОМС. Сам труд дёшев-работнику дома выгоднее сидеть, чем выходить на работу. Дешевле. Одежда, еда, проезд-дорогие.
    Мигранты уехали-объемы работ остались. Недостаток работников не вызывает интенсификацию труда. Для этого капиталист должен потратиться на оборудование и обучение персонала, которому должен платить больше. Но этого не происходит. Подождем, чем дело закончится.
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