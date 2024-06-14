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    Петербургский пенсионер передал курьеру 9 млн рублей и получил насмешку от мошенников

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    Уголовное дело возбуждено в Приморском районе Петербурга после обращения жителя Ланского шоссе. 88-летний мужчина поверил мошенникам, которые сразу после обмана раскрыли себя.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, пенсионер написал заявление накануне вечером. Он рассказал, что с конца мая ему звонила дама, представлявшаяся сотрудницей Федеральной службы финансового мониторинга Татьяной Волковой. Женщина уговорила мужчину снять деньги со своего счета и передать курьеру. В сумме вышло более 9 млн рублей.

    Примечательно, что 13 июня женщина вновь позвонила пенсионеру и сказала, что она мошенница. Также собеседница добавила, что на счетах мужчины денег больше нет, а значит, он ей неинтересен. После этого потерпевший и пошел в полицию.

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