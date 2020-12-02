Сначала командиры и медики. Вакцина от коронавируса прибыла к петербургским военным

В Западный военный округ поступила первая партия вакцины от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минобороны 2 декабря, в ЗВО завезли 1,2 тысяч доз.



«Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация командного состава округа, личного состава несущего боевое дежурство, также в числе первых вакцинируют медицинский персонал округа работающий с больными новой коронавирусной инфекцией», - пояснили в ведомстве.



Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что всего планируют привить более 400 тыс. военнослужащих. Сегодня Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса по всей России уже на следующей неделе.

