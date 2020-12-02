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Сначала командиры и медики. Вакцина от коронавируса прибыла к петербургским военным

В Западный военный округ поступила первая партия вакцины от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минобороны 2 декабря, в ЗВО завезли 1,2 тысяч доз.

«Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация командного состава округа, личного состава несущего боевое дежурство, также в числе первых вакцинируют медицинский персонал округа работающий с больными новой коронавирусной инфекцией», - пояснили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что всего планируют привить более 400 тыс. военнослужащих. Сегодня Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса по всей России уже на следующей неделе.

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Комментарии (6)

USSR_forever
а вакцины-то какой? уже которая статья на Фонтанке - и все без названия того, что вкалывать собираются =))) ЦИРК начинается, запасайтесь поп-корном =))))
ahma
Интересны побочки. Медиков жалко. Вояк так себе.
doorbal_
И все как один дадут согласие? Как добровольцы? И переболевшим уколят? И тем у кого антитела? А выявят как - болел или нет? Это же надо каждого проверить на антитела и ковид (не болен ли в данный момент).
Россия....
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