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Российских лётчиков могут дополнительно вооружить пистолетами-автоматами

В носимый аварийный запас лётчиков предлагается включить пистолет-пулемёт ППК-20 и пистолет Лебедева

В комплекты выживания российских военных лётчиков планируется впервые включить стрелковое оружие — пистолет-пулемёт ППК-20 и пистолет Лебедева компактный. Об этом со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли 19 мая сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации РФ входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика.

При этом многие ошибочно полагают, что в носимый аварийный запас входит также автомат Калашникова — на самом деле пилот может взять с собой в лётный комбинезон только личное стрелковое оружие. Обычно это пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат.

По словам одного из источников агентства, включение двух видов стрелкового оружия в аварийный запас военных лётчиков проводится в рамках выполнении поручения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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