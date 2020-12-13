Олимпийский чемпион по боксу: Не понимаю, как «петушка» Губерниева, своим поганым ртом оскорбившего Сталина, можно награждать боевым орденом

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев резко высказался по поводу награждения телекомментатора Дмитрия Губерниева орденом Александра Невского. В воскресенье, 13 декабря, в своем инстаграме боксер заявил, что возмущен этим фактом. «Этот орден – единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом «за Родину, за Сталина»… И в этом ряду Дима – полупокер и лизоблюд? Отказываюсь понимать, как этого болтуна, своим поганым ртом оскорбившего память Верховного главнокомандующего народа-победителя в Великой войне (Сталина - ред.), можно награждать боевым орденом?», - написал Мехонцев.

Он также добавил, что теперь понимает российских офицеров, которые стесняются носить свои награды на мундирах. «Им не хочется иметь ничего общего с такими «кавалерами», как этот «петушок»», - заявил олимпийский чемпион. Орден Александра Невского Губерниев получил в минувшую среду, 9 декабря.