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Олимпийский чемпион по боксу: Не понимаю, как «петушка» Губерниева, своим поганым ртом оскорбившего Сталина, можно награждать боевым орденом

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев резко высказался по поводу награждения телекомментатора Дмитрия Губерниева орденом Александра Невского. В воскресенье, 13 декабря, в своем инстаграме боксер заявил, что возмущен этим фактом.

«Этот орден – единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородина, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом «за Родину, за Сталина»… И в этом ряду Дима – полупокер и лизоблюд? Отказываюсь понимать, как этого болтуна, своим поганым ртом оскорбившего память Верховного главнокомандующего народа-победителя в Великой войне (Сталина - ред.), можно награждать боевым орденом?», - написал Мехонцев.

Он также добавил, что теперь понимает российских офицеров, которые стесняются носить свои награды на мундирах.

«Им не хочется иметь ничего общего с такими «кавалерами», как этот «петушок»», - заявил олимпийский чемпион.

Орден Александра Невского Губерниев получил в минувшую среду, 9 декабря.

В декабре 2019 года Губерниев высказался о Иосифе Сталине в интервью сайту Sports.ru. В частности, он заявил: «Когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался».

Дмитрий Губерниев - Мастер спорта по академической гребле. Спортивный комментатор «Матч ТВ». Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах. Специализируется на биатлоне. Ранее попытался съесть перчатку из-за того, что женская сборная по биатлону вновь осталась без медалей на этапе Кубка мира. Теперь обещает съесть ботинок, если антирекорд российской сборной по количеству гонок без медалей достигнет 50-ти.

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Комментарии (24)

virusanet
модератор местный, походу, тоже орденоносец.

хе-хе.
any_5e4cfc41eb9fb
Чума на оба ваших дома
igoruha
боксёру бы сначала почитать про этот орден в википедии. он же не боевой сейчас. по сути это уже третья версия. так что претензии не к губерниеву. и не к тому, кто его наградил. а к его любимым большевикам, которые в 1917-м этот орден отменили, и , тем самым, прервали некую связь времён.
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