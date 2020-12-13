Губерниев пообещал съесть ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали. Один раз они его уже подвели

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вслед за перчаткой пообещал съесть в прямом эфире ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали. Об этом он заявил в воскресенье, 13 декабря, в прямом эфире «Матч ТВ».

«Для того чтобы нашей сборной покорились новые горизонты, я обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в «Золотой лихорадке», съесть ботинок. 50 гонок без медалей — я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок», — заявил Губерниев.