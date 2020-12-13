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Губерниев пообещал съесть ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали. Один раз они его уже подвели

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вслед за перчаткой пообещал съесть в прямом эфире ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали. Об этом он заявил в воскресенье, 13 декабря, в прямом эфире «Матч ТВ».

«Для того чтобы нашей сборной покорились новые горизонты, я обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в «Золотой лихорадке», съесть ботинок. 50 гонок без медалей — я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок», — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев обещал проделать то же самое с перчаткой. Однако, когда российские биатлонистки вновь провалились, есть ее комментатор не стал, но довольно тщательно пожевал в прямом эфире.

Ранее отечественные биатлонисты обновили свой антирекорд, проведя 31 гонку без медалей.

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Комментарии (18)

ahiir
Варежку, смазанную медом, он облизал... Надо заставить ботинок
сьесть по-настоящему...
bombaleilo
Пасивный или активный комментатор?
Otkating
Я летел - в аэропорту он летел с говорящими усами - так лизать далеко не Пу - противно. Это даже подхалимством не назовёшь - это обажание к власти.
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