Дмитрий Губерниев на видео зажевал перчатку за юбилейную неудачу российских биатлонисток

Комментатор Дмитрий Губерниев накануне пообещал съесть свою перчатку, если женская сборная не завоюет медаль в эстафете. Чуда не случилось — в сегодняшней эстафете женская сборная России заняла только восьмое место, завершив без медалей уже 30-ю гонку. И обещание пришлось выполнять.

«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую. Но этого, друзья, не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются. А мы будем болеть за сборную России», — заявил Губерниев 11 декабря в эфире «Матч ТВ».

А на следующий день, 12 декабря, уже разместил ролик с «поеданием» перчатки.