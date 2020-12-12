Дмитрий Губерниев на видео зажевал перчатку за юбилейную неудачу российских биатлонисток

Комментатор Дмитрий Губерниев накануне пообещал съесть свою перчатку, если женская сборная не завоюет медаль в эстафете. Чуда не случилось — в сегодняшней эстафете женская сборная России заняла только восьмое место, завершив без медалей уже 30-ю гонку. И обещание пришлось выполнять.
«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую. Но этого, друзья, не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются. А мы будем болеть за сборную России», — заявил Губерниев 11 декабря в эфире «Матч ТВ».
А на следующий день, 12 декабря, уже разместил ролик с «поеданием» перчатки.
«Помните, как канадский журналист перед началом Суперсерии сказал, что если русские выиграют хоть один матч, он съест свою собственную газету? Наши выиграли первую встречу. Он газету съел, вместе с супом. Давился, но ел. Но я не знаю, как перчатку глотать. Наверное, достаточно сложно, но пожевать её я сумею», — сказал комментатор и засунул предмет гардероба в рот.
Дополнительно он отметил, что она сделана в России и на вкус «вполне себе хорошая».
Как писала «Фонтанка», российские биатлонисты установили антирекорд по количеству гонок без медалей. Сборная России по биатлону не может выиграть хотя бы одну медаль уже на протяжении 29 гонок этапов Кубка мира.