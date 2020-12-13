Россиянка Ступак стала второй на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира. Турнир проходит в Давосе в воскресенье, 13 декабря.

Спортсменка из Республики Коми пришла на финиш с результатом 25 мин 23,8 сек. Золото досталось американке Рози Бреннан (24 мин, 49,8 сек), бронза — еще одной представительнице США Хейли Свирбул (+40,5).

Также в топ-10 вошли россиянки Наталья Непряева (+44,8 сек., четвертое место) и Татьяна Сорина (+51,5, шестое место).