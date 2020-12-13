В основе истории с «бомбой» в магазине у «Академической» может лежать конфликт мужа и жены

Секцией с халатами и подушками в магазине «Академический», что в Калининском районе Петербурга, владеют муж и жена. Отношения у них в последнее время не ладились. Конфликт дошёл до суда. По одной из версий следствия, «свинью» в виде бутылки с зажигательной смесью, батарейками и проводами мог оставить кто-то из них. Об этом «Фонтанке» 13 декабря рассказал источник в правоохранительных органах.



Эксперты осмотрели «устройство», спрятанное в коробке сока «Добрый», и пришли к выводу, что взорваться оно не могло, но при определённых условиях могло загореться. Подушки с халатами вспыхнули бы мгновенно. Именно поэтому по факту находки уголовное дело возбуждено по статье об умышленном поджоге.

