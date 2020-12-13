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В основе истории с «бомбой» в магазине у «Академической» может лежать конфликт мужа и жены

Секцией с халатами и подушками в магазине «Академический», что в Калининском районе Петербурга, владеют муж и жена. Отношения у них в последнее время не ладились. Конфликт дошёл до суда. По одной из версий следствия, «свинью» в виде бутылки с зажигательной смесью, батарейками и проводами мог оставить кто-то из них. Об этом «Фонтанке» 13 декабря рассказал источник в правоохранительных органах.

Эксперты осмотрели «устройство», спрятанное в коробке сока «Добрый», и пришли к выводу, что взорваться оно не могло, но при определённых условиях могло загореться. Подушки с халатами вспыхнули бы мгновенно. Именно поэтому по факту находки уголовное дело возбуждено по статье об умышленном поджоге.

Взрывотехников позвали в магазин «Академический» накануне днем, примерно в половине второго. 71-летняя администратор сообщила, что в примерочной продавец нашла коробку из-под сока, она перемотана изолентой и пахнет чем-то горючим. По указанию женщины ее вынесли на улицу.

Внутри коробки с дырками оказалась бутылка с жидкостью зеленого цвета. В нее были вставлены два воспламенителя, провода, подсоединен будильник и две батарейки. Все это отправили на экспертизу.

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