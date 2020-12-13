FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В примерочной магазина у «Академической» нашли подобие бомбы из бутылки с горючим, батареек, часов и воспламенителей

Спрятанное в коробку из-под сока с надписью «Добрый» устройство нашли в магазине одежды на проспекте Науки. Заготовка вреда никому не причинила.

Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, взрывотехников позвали в магазин «Академический» накануне днем, примерно в половине второго. 71-летняя администратор сообщила, что в примерочной продавец нашла коробку из-под сока, она перемотана изолентой и пахнет чем-то горючим. По указанию женщины ее вынесли на улицу.

Внутри коробки с дырками оказалась бутылка с жидкостью зеленого цвета. В нее были вставлены два воспламенителя, провода, подсоединен будильник и две батарейки. Все это отправили на экспертизу.

В магазине общей площадью около 400 квадратных метров нет ни охраны, ни видеонаблюдения. Других устройств или чего-то опасного для жизни рядом не нашли. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

yujinspb2
А выносил кто, продавцы? Бабка админша совсем разума лишилась?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний