В примерочной магазина у «Академической» нашли подобие бомбы из бутылки с горючим, батареек, часов и воспламенителей

Спрятанное в коробку из-под сока с надписью «Добрый» устройство нашли в магазине одежды на проспекте Науки. Заготовка вреда никому не причинила.
Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, взрывотехников позвали в магазин «Академический» накануне днем, примерно в половине второго. 71-летняя администратор сообщила, что в примерочной продавец нашла коробку из-под сока, она перемотана изолентой и пахнет чем-то горючим. По указанию женщины ее вынесли на улицу.
Внутри коробки с дырками оказалась бутылка с жидкостью зеленого цвета. В нее были вставлены два воспламенителя, провода, подсоединен будильник и две батарейки. Все это отправили на экспертизу.
В магазине общей площадью около 400 квадратных метров нет ни охраны, ни видеонаблюдения. Других устройств или чего-то опасного для жизни рядом не нашли. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.