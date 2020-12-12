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В Париже полиция разгоняет демонстрантов водомётами. Задержаны больше сотни человек

В Париже в ходе массовой манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности», которая переросла в столкновения участников и стражей правопорядка, задержали 107 человек. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

Колонна в сопровождении полиции вышла на площадь Республики, по пути происходили стычки хулиганов с правоохранителями. Так, радикалы из ультралевой радикальной группировки, которую называют «черный блок», начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Полицейские стали теснить демонстрантов.

Из толпы в них полетели бутылки и петарды. Как передаёт РИА Новости, полиция применила против манифестантов водомёты.

Недовольные статьёй 24 законопроекта «О глобальной безопасности», который находится на рассмотрении парламента страны, вышли и на улицы других крупных городов Франции: Бордо, Дижона, Лилля, Страсбурга. Данная статья предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в Интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний». В прошлую субботу, 5 декабря, во время столкновений пострадали 70 силовиков и 95 участников акции.

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Комментарии (7)

NtSm
Ну пусть Макрону Лукашенко поможет.
yujinspb2
Изверги, холодно же.
chip1
А в чем смысл запрета о публикации фото полицейских? Кому нужно и так узнают где они живут, а для рядового гражданина да, чистой воды нарушение права на свободу слова, если полицейский нарушает твои права и ты это зафиксировал, то опубликовать произвол на всеобщее обозрение тебе будет запрещено, иди в полицию, там возьмут твои ролики, поржут под пивко, а тебя хорошо если домой отпустят за борзость)
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