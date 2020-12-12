В Париже в ходе массовой манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности», которая переросла в столкновения участников и стражей правопорядка, задержали 107 человек. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.



Колонна в сопровождении полиции вышла на площадь Республики, по пути происходили стычки хулиганов с правоохранителями. Так, радикалы из ультралевой радикальной группировки, которую называют «черный блок», начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Полицейские стали теснить демонстрантов.

