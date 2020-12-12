В Париже в ходе массовой манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности», которая переросла в столкновения участников и стражей правопорядка, задержали 107 человек. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.
Колонна в сопровождении полиции вышла на площадь Республики, по пути происходили стычки хулиганов с правоохранителями. Так, радикалы из ультралевой радикальной группировки, которую называют «черный блок», начали забрасывать полицию камнями, а также подожгли скутер. Полицейские стали теснить демонстрантов.
Из толпы в них полетели бутылки и петарды. Как передаёт РИА Новости, полиция применила против манифестантов водомёты.
Недовольные статьёй 24 законопроекта «О глобальной безопасности», который находится на рассмотрении парламента страны, вышли и на улицы других крупных городов Франции: Бордо, Дижона, Лилля, Страсбурга. Данная статья предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в Интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний». В прошлую субботу, 5 декабря, во время столкновений пострадали 70 силовиков и 95 участников акции.