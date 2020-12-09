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Следователи заинтересовались смертью петербуржца, умершего по дороге из больницы после лечения COVID-19

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по факту смерти 65-летнего петербуржца. Он, напомним, умер по пути домой из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается 9 декабря на сайте ГСУ СК по Петербургу.

65-летнего Сергея Павловича выписали из городской больницы №15 накануне утром. Из медучреждения его забирал зять. Уже в такси пенсионер начал испытывать трудности с дыханием. Выйдя из машины, он начал еще сильнее задыхаться и потерял сознание. Приехавшие медики лишь констатировали смерть и предположили, что пациент из больницы был выписан слишком рано. Так, по крайней мере, говорит дочь усопшего. Как проходило лечение пенсионера и как он умирал — читайте на «Фонтанке».

Администрация горбольницы №15 отказалась комментировать случившееся, перенеся груз ответственности на комитет здравоохранения. Запрос в Смольный был отправлен «Фонтанкой» утром. На момент выхода заметки ответ всё ещё не получен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

mixrju
Пока не будет массовых посадок некомпетентных врачей - подобные случаи будут повторяться вновь и вновь.
AP-SPb
"Администрация горбольницы №15 ... перенеся груз ответственности на комитет здравоохранения" - о как! Оказывается это комздрав выписал больного человека? И подпись на выписке, наверно, самого Лисовца стоит? Нет, комздрав ворует, конечно, за десятерых. И на ковидном золотом дожде тоже. Но вот так перекладыть на них ответственность за конкретную смерть уже полный зашквар. Хорошего глав"врача" на свою голову комздрав выбрал.
igoruha
Это ужасная больница на Авангардной 4. Туда лучше не попадать.
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