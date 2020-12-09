Следователи заинтересовались смертью петербуржца, умершего по дороге из больницы после лечения COVID-19

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по факту смерти 65-летнего петербуржца. Он, напомним, умер по пути домой из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.
«В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается 9 декабря на сайте ГСУ СК по Петербургу.
65-летнего Сергея Павловича выписали из городской больницы №15 накануне утром. Из медучреждения его забирал зять. Уже в такси пенсионер начал испытывать трудности с дыханием. Выйдя из машины, он начал еще сильнее задыхаться и потерял сознание. Приехавшие медики лишь констатировали смерть и предположили, что пациент из больницы был выписан слишком рано. Так, по крайней мере, говорит дочь усопшего. Как проходило лечение пенсионера и как он умирал — читайте на «Фонтанке».
Администрация горбольницы №15 отказалась комментировать случившееся, перенеся груз ответственности на комитет здравоохранения. Запрос в Смольный был отправлен «Фонтанкой» утром. На момент выхода заметки ответ всё ещё не получен.