Следователи заинтересовались смертью петербуржца, умершего по дороге из больницы после лечения COVID-19

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по факту смерти 65-летнего петербуржца. Он, напомним, умер по пути домой из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.



«В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается 9 декабря на сайте ГСУ СК по Петербургу.

