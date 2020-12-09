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Учителей превращают в осведомителей. Омбудсмену Петербурга не понравилось сотрудничество центра «Э» со школами

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов раскритиковал инструкции по выявлению экстремистских высказываний школьников. Соответствующие рекомендации в образовательные учреждения были спущены Смольным в начале учебного года.

«Неправильно выбранные алгоритмы действий (подмена правовых норм идеологическими установками, навязывание педагогам функций осведомителей) приводят только к негативным последствиям — росту недоверия граждан к государственным институтам», — говорится на сайте омбудсмена 9 декабря.

Александр Шишлов предложил скорректировать или отозвать спущенные учителям инструкции. Юристы аппарата уполномоченного посчитали тест для студентов на знание законов о противодействии экстремизму «противоречащим действующему законодательству».

В начале учебного года школы Петербурга получили алгоритм выявления школьников, причастных «к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка». Разработать его велела прокуратура, в написании участвовали центр «Э» и комитет по образованию города. Согласно инструкции, учителя, заметив в социальных сетях подозрительные высказывания школьников, должны делать скриншоты, передавать их директору, который связывается с полицией. В Смольном уточняют, что это не призыв к действию, а всего лишь рекомендация. Также спортивные тренеры получили указание следить за своими подопечными с армянскими и азербайджанскими корнями.

«Фонтанка» подробно рассказывала о тестировании студентов на знание законов о противодействии экстремизму, терроризму и о публичных мероприятиях. Опросник моделирует ситуации, которые к праву и знаниям имеют весьма косвенное отношение.

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Комментарии (5)

McGillavry
А они не хотят обеспечить рост уважения граждан государственными институтами? Ведь государственные институты создаются ради интересов граждан, а не одного конкретного гражданина, страдающего терминальной стадией патологического властолюбия.
zelf
Интересно, что нового они про себя хотят узнать?
antuziast
«К росту недоверия граждан к государственным институтам...» есть куда ещё рости, получается!!!
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