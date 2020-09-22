Петербургским учителям рассказали, что делать, если дети призывают к экстремизму. Из соцсетей через педагога все может дойти до центра «Э»

Комитет образования Петербурга разослал в школы письмо, в котором содержится инструкция на случай появления на страницах учеников в соцсетях экстремистских и прочих запрещенных российским законодательством призывов. Чиновники уверяют, что следить и докладывать куда следует учителей не обязывают. Документ был опубликован в телеграм-каналах 22 сентября. В нем содержится алгоритм действий классных руководителей и социальных педагогов на случай необходимости уведомить правоохранительные органы о причастности школьников «к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка». Разработать его велела прокуратура, в написании участвовали центр «Э» и комитет по образованию Петербурга.

На четырех страницах описывается, на какие записи учеников «в рамках мониторинга сети Интернет» следует обращать внимание. Среди них, например, «богомерзкие», «вульгарные бранные слова», распространение «ложных измышлений, извращённых или тенденциозно подобранных сведений об истории, культуре, обычаях психологическом складе <...> позорящих этническую или конфессиональную группу», «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России». Также стоит обратить внимание на участие учеников в группах и причисление себя «к неформальным молодежным объединениям неонацистского, неофашистского, антифашистского характера, сатанистам, анархистам, скинхедам, футбольным хулиганам, радикальным движениям националистического толка» и предложения называть в честь Адольфа Гитлера улицы. Также в списке призывы к расовой, религиозной вражде, изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, оправдание терроризма.

В случае если что-то подобное найдется на страницах учеников, педагогу следует сделать скриншот и написать служебную записку директору с указанием полных данных ученика, сведений о круге его общения и увлечениях. Тот в течение суток должен уведомить ответственных за образование в районе и полицию по месту жительства ученика, откуда информация уже может попасть в центр «Э». «Считаем необходимым пояснить, что ни этим письмом, ни другими документами классных руководителей и социальных педагогов не обязывают проводить мониторинг социальных сетей. Но современные педагоги так или иначе контактируют с детьми в социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или противозаконная информация», — пояснили в комитете образования Смольного. Отмечается, что в первую очередь учитель будет решать проблему педагогическими методами, через разговор с самим юным «экстремистом» или «скинхедом» и его родителями.