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Патриарх Кирилл: Ответом на ложь о коронавирусе является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях. Но закрывать храмы РПЦ не планирует

Патриарх Кирилл начал заседание Священного Синода 8 декабря с напоминания о священнослужителях, умерших от коронавируса. Он подтвердил, что погибли около ста человек.

Патриарх подчеркнул, что «скорбные обстоятельства», связанные с COVID-19, «наложили отпечаток на жизнь церкви». Он напомнил об ограничении посещения храмов, которые вводились в первую очередь в Москве, и назвал их «болезненной, но необходимой мерой».

«Когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещения людей, то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях», — заявил патриарх Кирилл.

При этом он ничего не сказал о возможности новых ограничений — видимо, храмы продолжат работать и проведут, например, обычно крайне многолюдные рождественские службы. Власти Петербурга ранее заявили, что ждут решений от церковных властей, а запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на службы. Однако официальной реакции пока не последовало. Зато заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сказал, что в РПЦ считают «неуместным» ограничивать число людей на богослужениях в Северной столице.

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Комментарии (9)

SNOW
Неверная расшифровка стенограммы. Гундяич сказал: "ответом наложь на коронавирус".
Павел Михайлов
Ожидаемо. Заигрывание власти с религией привело к прогнозируемому результату. Коктейль стяжательства с мракобесием.
ruberoid
если абстрагироваться: норм чел бабло рубит с пацанами)))
если верить во все это, то версия: человека создал Сатана, куда более подходящая, порази его Зевс!
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