Патриарх Кирилл: Ответом на ложь о коронавирусе является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях. Но закрывать храмы РПЦ не планирует

Патриарх Кирилл начал заседание Священного Синода 8 декабря с напоминания о священнослужителях, умерших от коронавируса. Он подтвердил, что погибли около ста человек.



Патриарх подчеркнул, что «скорбные обстоятельства», связанные с COVID-19, «наложили отпечаток на жизнь церкви». Он напомнил об ограничении посещения храмов, которые вводились в первую очередь в Москве, и назвал их «болезненной, но необходимой мерой».



«Когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещения людей, то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях», — заявил патриарх Кирилл.

