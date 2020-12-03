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Смольный: Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы

Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Оно [ограничение] касается всех служб, но, как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей. И мы такие решения от церкви тоже ожидаем в ближайшее время», — сказал он.

Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%.

С 30 декабря по 10 января не разрешается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

В РПЦ ранее сообщили, что религиозные учреждения новые коронавирусные ограничения пока не затронут, а сами они ограничиваться не собираются: богослужения пока продолжаются в обычном режиме.

«В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, правящий архиерей (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. — Прим. ред.) возглавит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 9:45», — гласит сообщение на сайте петербургской митрополии 2 декабря.

Ранее в Смольном говорили, что метро не будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь, зато в подземку можно будет попасть в ночь с 6 на 7 января «при проведении ночных праздничных богослужений».

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Комментарии (3)

DEMOMON
Ну и кто за количеством церквующихся будет следить? Поы что ли? )
Прям смешно.
Виктория Александрова
Давайте-давайте: образование (в тч высшее - студенты не учатся) и здравоохранение уже убили. Очередь за религией. Оставьте только нужных людей - биомассу, которой можно легко управлять и манипулировать сознанием через так называемые сми. Вспомните, что у Иуды судьба после содеянного была печальной...
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