Смольный: Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы

Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин.



«Оно [ограничение] касается всех служб, но, как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей. И мы такие решения от церкви тоже ожидаем в ближайшее время», — сказал он.



Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%.

