Смольный: Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы

Запрет на мероприятия с участием более 50 человек распространяется и на церковные службы. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин.
«Оно [ограничение] касается всех служб, но, как правило, церковь выпускает свои постановления. До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей. И мы такие решения от церкви тоже ожидаем в ближайшее время», — сказал он.
Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%.
С 30 декабря по 10 января не разрешается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.
В РПЦ ранее сообщили, что религиозные учреждения новые коронавирусные ограничения пока не затронут, а сами они ограничиваться не собираются: богослужения пока продолжаются в обычном режиме.
«В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, правящий архиерей (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. — Прим. ред.) возглавит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 9:45», — гласит сообщение на сайте петербургской митрополии 2 декабря.
Ранее в Смольном говорили, что метро не будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь, зато в подземку можно будет попасть в ночь с 6 на 7 января «при проведении ночных праздничных богослужений».