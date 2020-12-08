58 из 64 врачей добились пересмотра отказа по коронавирусным выплатам в Петербурге

Более 10 тысяч медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили выплаты из городского бюджета, отчитались в аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 190 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 33 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом», — сообщили в его ведомстве 8 декабря.
Особый интерес представляет итог работы комиссии для обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат медицинским работникам.
«На прошедших четырех заседаниях комиссии рассмотрены материалы в отношении 64 медицинских работников. По 58 материалам руководителям медицинских организаций рекомендовано пересмотреть ранее принятые решения об отказе в предоставлении выплат», — рассказали в аппарате.
Кроме региональных мер поддержки медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты от Фонда социального страхования. Их уже получили 9179 медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 26 скончавшихся медицинских работников.
Еще летом «Фонтанка» писала, что в Петербурге медикам, которые были признаны пострадавшими от коронавируса, отказывали в выплате обещанных 300 тысяч компенсации. Врачам и фельдшерам объясняли, что болеть-то они болели, но денег не получат, а если не согласны — могут обратиться в суд.