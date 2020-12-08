На танцполе, где до пандемии веселились тысячи тусовщиков, сейчас под песни Queen, Bee Gees и Майкла Джексона медсёстры работают с донорами, пишет Reuters 8 декабря.

Ночной клуб в швейцарском городе Лозанна спустя 10 месяцев простоя сменил амплуа и открылся уже временным центром для сдачи крови.

Среди пришедших сдать кровь есть и бывшие посетители легендарного места. Так, один из них, Оливье Ребель, признался, что для него это был способ оживить воспоминания.



Как пояснил менеджер ночного клуба MAD Игорь Бласка, было тяжело смотреть, как существующее уже 35 лет заведение пустует, поэтому владельцы решили приспособить под любую возможную деятельность.

