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В Швейцарии донорский центр открылся в ночном клубе. Кровь берут под песни Queen

Ночной клуб в швейцарском городе Лозанна спустя 10 месяцев простоя сменил амплуа и открылся уже временным центром для сдачи крови.

На танцполе, где до пандемии веселились тысячи тусовщиков, сейчас под песни Queen, Bee Gees и Майкла Джексона медсёстры работают с донорами, пишет Reuters 8 декабря.

Среди пришедших сдать кровь есть и бывшие посетители легендарного места. Так, один из них, Оливье Ребель, признался, что для него это был способ оживить воспоминания.

Как пояснил менеджер ночного клуба MAD Игорь Бласка, было тяжело смотреть, как существующее уже 35 лет заведение пустует, поэтому владельцы решили приспособить под любую возможную деятельность.

Швейцария сильно пострадала от второй волны коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 358 тыс. случаев COVID-19 и 5 556 смертей.

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Комментарии (1)

vader
Население Швейцарии около 8,5 млн человек. Население Нью-Йорка тоже около 8,5 млн человек. В Швейцарии умерло 5500 человек, в Нью-Йорке более 14 тысяч только до мая этого года, с тех пор явно умирали еще. Да... Швейцария СИЛЬНО пострадала...
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