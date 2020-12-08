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Минкульт вслед за Смольным закрывает федеральные театры Петербурга на новогодние праздники

Министерство культуры разослало днем 8 ноября своим подведомственным учреждениям в Петербурге приказ приостановить функционирование для посетителей с 30 декабря по 10 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в Александринском театре и подтвердили в БДТ.

Собеседники «Фонтанки» уточнили, что приказ по содержанию соответствует директивам, ранее выпущенным городскими властями: Смольный еще 2 декабря сообщил о грядущем запрете пускать горожан в музеи, театры и на концерты.

В постановлении, подписанном губернатором города Александром Бегловым, однако, оговаривалась возможность, при которой вывести учреждение культуры из-под действия документа мог Роспотребнадзор. Поэтому некоторые театры обратились в это ведомство. Как выяснила «Фонтанка», запросы от Александринского, Мариинского и Михайловского театров находились на рассмотрении в Роспотребнадзоре. В Русском музее и в Эрмитаже ранее подтвердили собственное закрытие на праздники.

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Комментарии (5)

Yubilar
В связи с объявленным продолжением пандемии, культурно-массовые мероприятия будут запрещены или ограничены. Некультурные массовые мероприятия могут проходить без ограничений
Василий Марущак
Действительно, а зачем нужные эти яркие концертные программы, зачем нужны артисты, и профессиональное звуковое оборудование, когда можно в дырявых носках на коммунальной кухне под гармошку плясать? Духовнинько и православненько. Очередной привет от властей народу, после быдла, макарошек, и хлопнуть в рыло.
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