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Подсолнечники пошли в рост. Цены на растительное масло бьют исторические максимумы

Оптовые цены на подсолнечник и масло в России обновили исторические рекорды. Эксперты считают, что их рост может продолжиться и дальше. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинг «Совэкона».

«На прошлой неделе российский рынок подсолнечника и масла продолжал уверенно укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1 тыс. 650 рублей, до 88 тыс. 500 рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник — на 875 рублей, до 39 тыс. 900 рублей за тонну. Оба показателя являются рекордными», — указано в материалах компании.

По данным издания, предложение масла на российском рынке ограничено, динамику цен спровоцировали активные закупки переработчиков. К концу недели, после укрепления рубля, они начали постепенно снижать закупочные цены. При этом экспортные цены на масло после двухнедельного роста упали на 3,5% — до 1,1 тыс. долларов. Как отмечают эксперты, такое снижение, вместе с укреплением рубля, может спровоцировать падение рынка подсолнечника в краткосрочной перспективе.

«Тем не менее мы считаем, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохраняем», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что оптовые цены на подсолнечник в России с начала года выросли в два раза, а на подсолнечное масло — на 90%.

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Комментарии (3)

perekuz
Да для нас экспортные цены как-то фиолетово, а вот в магазинах - важно, но и там масло заметно дорожает.
yaprotiv
импортозамещение говорили они. Обеспечим продовольственную безопасность
Cashmare
по мнению телевизора - урожаи с каждым годом всё рекорднее. как видим, цены тоже
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