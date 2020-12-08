Подсолнечники пошли в рост. Цены на растительное масло бьют исторические максимумы

«На прошлой неделе российский рынок подсолнечника и масла продолжал уверенно укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1 тыс. 650 рублей, до 88 тыс. 500 рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник — на 875 рублей, до 39 тыс. 900 рублей за тонну. Оба показателя являются рекордными», — указано в материалах компании.

Оптовые цены на подсолнечник и масло в России обновили исторические рекорды. Эксперты считают, что их рост может продолжиться и дальше. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинг «Совэкона».

По данным издания, предложение масла на российском рынке ограничено, динамику цен спровоцировали активные закупки переработчиков. К концу недели, после укрепления рубля, они начали постепенно снижать закупочные цены. При этом экспортные цены на масло после двухнедельного роста упали на 3,5% — до 1,1 тыс. долларов. Как отмечают эксперты, такое снижение, вместе с укреплением рубля, может спровоцировать падение рынка подсолнечника в краткосрочной перспективе.



«Тем не менее мы считаем, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохраняем», — подчеркнули в компании.



Ранее стало известно, что оптовые цены на подсолнечник в России с начала года выросли в два раза, а на подсолнечное масло — на 90%.

