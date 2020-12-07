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В Петербурге на неделю ограничат проезд по Подъездному переулку и Киевской улице

В декабре из-за работ на коммуникациях в Петербурге ограничат движение транспорта на двух улицах. Новые схемы движения введут в Московском и Адмиралтейском районах города.

Как сообщает 7 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 8 по 14 декабря из-за прокладки инженерных сетей у дома 5, корпус 6, литера В по Киевской улице будет ограничен проезд на участке от Московского проспекта до Заозёрной улицы. Работы выполняет ООО «Специализированный застройщик «АТТИК».

Фото: ГАТИ Петербурга

С 10 по 16 декабря ограничат движение по Подъездному переулку на участке от улицы Марата до Загородного проспекта. ООО «ПетербургГаз» будет ремонтировать там газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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