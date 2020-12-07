На бесплатный день в Эрмитаже не осталось мест

Все входные билеты на день бесплатного посещения Эрмитажа 8 декабря разобраны. Об этом накануне события сообщил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский.
«Запись завершена, все записались, посмотрим, кто именно придет», — сказал он, добавив, что музей всегда с интересом наблюдает, какие категории посетителей проявляют активность, как меняются интересы людей и привычки в осмотре экспозиций.
По словам Пиотровского, «сейчас в Эрмитаж приходят люди, которые правда очень хотят прийти».
«Покупка билетов онлайн оказалась многим непривычна, поэтому так просто — «а, пойду дойду» — уже человек не идет, — поделился наблюдениями директор. — Он решает, планирует свою жизнь. Соответственно, посетитель другой. Он смотрит на все, а не только на стандартный набор вещей. Они очень внимательны, ответственней, понимают ту радость, которую себе подарили, придя в Эрмитаж. Приходят, конечно, для того, чтобы отдохнуть душой, узнать новое и получить при этом удовольствие. Музей — это всегда усилие, чтобы увидеть и понять, но это усилие, которое приносит удовольствие».
Напомним, ранее стало известно, что число людей, посетивших Эрмитаж в этом году, снизилось на 80%, однако по-прежнему треть всех посетителей прошли в музей бесплатно, принадлежа к льготным категориям.
8 декабря в музее был объявлен очередной день бесплатного посещения для всех категорий граждан — по случаю Дня Эрмитажа.