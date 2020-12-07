На бесплатный день в Эрмитаже не осталось мест

Все входные билеты на день бесплатного посещения Эрмитажа 8 декабря разобраны. Об этом накануне события сообщил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский.



«Запись завершена, все записались, посмотрим, кто именно придет», — сказал он, добавив, что музей всегда с интересом наблюдает, какие категории посетителей проявляют активность, как меняются интересы людей и привычки в осмотре экспозиций.



По словам Пиотровского, «сейчас в Эрмитаж приходят люди, которые правда очень хотят прийти».

