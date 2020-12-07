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На бесплатный день в Эрмитаже не осталось мест

Все входные билеты на день бесплатного посещения Эрмитажа 8 декабря разобраны. Об этом накануне события сообщил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский.

«Запись завершена, все записались, посмотрим, кто именно придет», — сказал он, добавив, что музей всегда с интересом наблюдает, какие категории посетителей проявляют активность, как меняются интересы людей и привычки в осмотре экспозиций.

По словам Пиотровского, «сейчас в Эрмитаж приходят люди, которые правда очень хотят прийти».

«Покупка билетов онлайн оказалась многим непривычна, поэтому так просто — «а, пойду дойду» — уже человек не идет, — поделился наблюдениями директор. — Он решает, планирует свою жизнь. Соответственно, посетитель другой. Он смотрит на все, а не только на стандартный набор вещей. Они очень внимательны, ответственней, понимают ту радость, которую себе подарили, придя в Эрмитаж. Приходят, конечно, для того, чтобы отдохнуть душой, узнать новое и получить при этом удовольствие. Музей — это всегда усилие, чтобы увидеть и понять, но это усилие, которое приносит удовольствие».

Напомним, ранее стало известно, что число людей, посетивших Эрмитаж в этом году, снизилось на 80%, однако по-прежнему треть всех посетителей прошли в музей бесплатно, принадлежа к льготным категориям.

8 декабря в музее был объявлен очередной день бесплатного посещения для всех категорий граждан — по случаю Дня Эрмитажа.

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Комментарии (1)

S&P 500 new edition :-)
Навеяно хф: "Брат": Жизнь висит на нитке а думают о прибытке! В Кунсткамеру не они на морозе стояли?
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