Президент России Владимир Путин 7 декабря во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости передать РПЦ объекты в Александро-Невской лавре. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте Кремля.
Глава Минкультуры рассказала президенту, что в настоящее время в лавре начинается реставрация.
«Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», — заметил глава государства.
По словам Любимовой, чиновники уже говорили на эту тему с патриархом Кириллом. «Мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок», — добавила министр.
Напомним, в октябре стало известно, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передать РПЦ шесть зданий на территории лавры: Благовещенскую и Лазаревскую церкви, церковь Тихвинской иконы Божией Матери, богадельню, певческий корпус и жилой дом.
В настоящее время объекты закреплены за Музеем городской скульптуры. «Фонтанка» подробно писала, почему передача храмов является проблематичной с точки зрения законодательства.