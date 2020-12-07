Президент России Владимир Путин 7 декабря во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости передать РПЦ объекты в Александро-Невской лавре. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава Минкультуры рассказала президенту, что в настоящее время в лавре начинается реставрация.

«Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», — заметил глава государства.

По словам Любимовой, чиновники уже говорили на эту тему с патриархом Кириллом. «Мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок», — добавила министр.