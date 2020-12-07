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«Надо бы вернуть». Путин напомнил Любимовой о передаче РПЦ зданий в Александро-Невской лавре

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости передать РПЦ объекты в Александро-Невской лавре. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте Кремля.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Глава Минкультуры рассказала президенту, что в настоящее время в лавре начинается реставрация.

«Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», — заметил глава государства.

По словам Любимовой, чиновники уже говорили на эту тему с патриархом Кириллом. «Мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок», — добавила министр.

Напомним, в октябре стало известно, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передать РПЦ шесть зданий на территории лавры: Благовещенскую и Лазаревскую церкви, церковь Тихвинской иконы Божией Матери, богадельню, певческий корпус и жилой дом.

В настоящее время объекты закреплены за Музеем городской скульптуры. «Фонтанка» подробно писала, почему передача храмов является проблематичной с точки зрения законодательства.

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Комментарии (19)

teresha
Обналичка - наше все.
Ободрать всех налогоплательщиков до нитки и опекать церковь, которая не платит в бюджет ничего - это показательно.
gencon
Вопрос Пктину: чем роттенберги лучше Чубайса? Конкретно, с цифрами пожалуйста. А то мне все кажется, что приватизация 90-х была справедливой и честной, на фоне дележа 2000-х...
Павел Михайлов
Верните Брежнева и губернатора Романова. Такой дичи даже при них небыло.
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