Михаил Мишустин: Бесплатное горячее питание пока до всех школ не добралось

«С начала учебного года все регионы получили федеральные средства на обеспечение детей горячим питанием в учебных заведениях, где такая возможность есть. Сейчас это 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях», — подчеркнул глава кабмина.

Бесплатным горячим питанием в этом году обеспечены только 38 тысяч школ по всей стране. С начала 2021 года его будут получать еще почти 2 тыс. учебных заведений. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, с 1 января бесплатным питанием будут обеспечены еще почти 2 тыс. учебных заведений: необходимые изменения в правила предоставления субсидии уже подготовлены.



«Субъекты Российской Федерации должны привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку, тем более что таких образовательных организаций менее одного процента», — уточнил Михаил Мишустин.



С 1 сентября, по поручению президента России Владимира Путина, все ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание. В Ленобласти детей кормят и завтраками, и обедами. Петербургские же школьники получают бесплатно только каши, омлеты или запеканки по утрам. На реализацию программы город выделил почти 738 млн рублей, еще 433 млн поступило из федерального бюджета.



«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как организовано питание в городских учебных заведениях.