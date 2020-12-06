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Петербуржец показал видео, как на Стачек в стоящую машину врезался полицейский ВАЗ, а в него — второй полицейский ВАЗ

Небольшое ДТП с любопытным составом участников зафиксировал на видео петербургский автомобилист на проспекте Стачек, в районе дома 47, около Кировского завода.

Видео опубликовано 6 декабря в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по листве на деревьях, инцидент произошёл летом или осенью. На записи видно, как две «Лады» патрульно-постовой службы спешат по проспекту, обходя другие автомобили. Спешка заканчивается аварией на светофоре: первый ВАЗ въезжает в стоящую в ожидании зелёного машину, а второй — в своего коллегу. Удар был несильный — вероятно, никто не пострдал.

«ВАЗ-2114 не та машина, чтобы устраивать гонки», — резюмирует автор поста, добавляя, что второго водителя ППС, вероятно, подвели тормоза.

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Комментарии (9)

agree1
Это автомашины не полиции, а ОВО Росгвардии. Непонятно почему на них до сих пор цветография и надписи полиции?? Надо бы прокурору написать, как это может сочетаться?
Урус-Баши
группа шашечников, включая автора
Mr.Long
Фильм "Такси" напомнило, и по сюжету, и по музыкальному оформлению ))))
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