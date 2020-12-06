Небольшое ДТП с любопытным составом участников зафиксировал на видео петербургский автомобилист на проспекте Стачек, в районе дома 47, около Кировского завода.
Видео опубликовано 6 декабря в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по листве на деревьях, инцидент произошёл летом или осенью. На записи видно, как две «Лады» патрульно-постовой службы спешат по проспекту, обходя другие автомобили. Спешка заканчивается аварией на светофоре: первый ВАЗ въезжает в стоящую в ожидании зелёного машину, а второй — в своего коллегу. Удар был несильный — вероятно, никто не пострдал.
«ВАЗ-2114 не та машина, чтобы устраивать гонки», — резюмирует автор поста, добавляя, что второго водителя ППС, вероятно, подвели тормоза.