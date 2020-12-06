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Огонь на ростовском рынке сжёг бизнес 200 предпринимателей. Посмотрите на сопровождавший это дикий салют

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Пожар на рынке «Классик» под Ростовом-на-Дону до вечера 6 декабря не потушили. В 16:06, по данным МЧС, было ликвидировано открытое горение, площадь пожара к тому моменту составляла 4000 кв. м.

Как сообщает издание «Большой Ростов», сумма ущерба не подсчитана, но известно, что выгорело более 60 павильонов — это значительная часть рынка. В них вели бизнес более 200 предпринимателей. Завтра власти области собираются встречаться с владельцами сгоревших торговых точек.

Пожар начался в 6:30 мск, огонь сначала охватил 200 кв. м, а через полчаса 4000 кв. м. В какой-то момент загорелась хранившаяся на рынке пиротехника, и начался мощный салют. Очевидцы снимали его на видео.

Этот пожар, по предварительным данным, стал самым крупным в городе в этом году. Вообще, в Ростове и по области уже несколько лет случаются такие крупные пожары, и никто не виноват, а причины чаще всего неизвестны, отмечает издание.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (4)

OldObyvatel
Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год!©
ssr
МЧС правильно поступило и я их не осуждаю...
Alex000
А красиво горело.
Понятно, что ЧП, но всё равно - красоты неописуемой.
Погибших-то хоть нет, надеюсь?
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