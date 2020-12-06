Пожар на рынке «Классик» под Ростовом-на-Дону до вечера 6 декабря не потушили. В 16:06, по данным МЧС, было ликвидировано открытое горение, площадь пожара к тому моменту составляла 4000 кв. м.

Как сообщает издание «Большой Ростов», сумма ущерба не подсчитана, но известно, что выгорело более 60 павильонов — это значительная часть рынка. В них вели бизнес более 200 предпринимателей. Завтра власти области собираются встречаться с владельцами сгоревших торговых точек.

Пожар начался в 6:30 мск, огонь сначала охватил 200 кв. м, а через полчаса 4000 кв. м. В какой-то момент загорелась хранившаяся на рынке пиротехника, и начался мощный салют. Очевидцы снимали его на видео.

