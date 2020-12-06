Пожар на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону 6 декабря мог вспыхнуть из-за перегрузки электропроводки, предполагают в ГУ МЧС России по Ростовской области.
МЧС России
«Предварительной причиной рассматриваем короткое замыкание, то есть аварийный режим работы электрооборудования. Окончательную причину назовут специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые приступят к работе сразу после ликвидации данного пожара», — цитирует ТАСС заместителя начальника управления Владимира Устина.
По его словам, тушению пожара препятствует плотная застройка, сильный ветер и низкие температуры. По последним данным МЧС, с огнем на рынке борются 446 человек и 134 единицы техники.
Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке «Классик» загорелся, по данным ГУ МЧС, в 6:30 мск. Первоначально площадь возгорания составила 200 кв. м, но уже через полчаса огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков.
Возгоранию присвоили 4-й номер сложности. В 9:23 тушение было разбито на четыре боевых участка, проложено пять магистральных линий. К 11 утра пожар локализовали на трех участках, на двух остальных проводилась разведка. В 13:24 дана локализация на площади 4000 кв. м, сообщает телеграм-канал МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура организовала проверку.