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Внеплановый салют устроил пожар на ростовском рынке, где хранились фейерверки. Его тушат полтысячи человек и снимают с неба

Пожар на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону 6 декабря мог вспыхнуть из-за перегрузки электропроводки, предполагают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС России

«Предварительной причиной рассматриваем короткое замыкание, то есть аварийный режим работы электрооборудования. Окончательную причину назовут специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые приступят к работе сразу после ликвидации данного пожара», — цитирует ТАСС заместителя начальника управления Владимира Устина.

По его словам, тушению пожара препятствует плотная застройка, сильный ветер и низкие температуры. По последним данным МЧС, с огнем на рынке борются 446 человек и 134 единицы техники.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке «Классик» загорелся, по данным ГУ МЧС, в 6:30 мск. Первоначально площадь возгорания составила 200 кв. м, но уже через полчаса огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Возгоранию присвоили 4-й номер сложности. В 9:23 тушение было разбито на четыре боевых участка, проложено пять магистральных линий. К 11 утра пожар локализовали на трех участках, на двух остальных проводилась разведка. В 13:24 дана локализация на площади 4000 кв. м, сообщает телеграм-канал МЧС.

Фото: МЧС России

Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура организовала проверку.

Фото: МЧС России

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