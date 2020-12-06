Преследование сотрудниками ГИБДД автомобиля в Петроградском районе Петербурга закончилось ДТП. Возможный виновник аварии сдаваться не собирался, попытавшись скрыться с места происшествия. Пришлось побегать.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вечером 6 декабря, представители дорожной полиции гнались за такси «Хендэ Солярис» на проспекте Медиков. В результате машина перевозчика врезалась в припаркованные автомобили.
Таксист после столкновения попытался сбежать, но за ним бросился сотрудник ГИБДД. Свидетели происшествия также добавили, что в салоне якобы осталась сидеть беременная женщина.
В распоряжении «Фонтанки» оказались записи с камер, на которых запечатлена попытка бегства возможного виновника ДТП.
По информации издания, «Хендэ» влетел в «БМВ» и «Тойоту». Две последние были припаркованы, пассажиров в них не было. В корейском автомобиле пострадали двое — молодые мужчина и женщина. За другими подробностями аварии издание обратилось в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.