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Погоня закончилась ДТП на Медиков. А потом началась другая погоня

Преследование сотрудниками ГИБДД автомобиля в Петроградском районе Петербурга закончилось ДТП. Возможный виновник аварии сдаваться не собирался, попытавшись скрыться с места происшествия. Пришлось побегать.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вечером 6 декабря, представители дорожной полиции гнались за такси «Хендэ Солярис» на проспекте Медиков. В результате машина перевозчика врезалась в припаркованные автомобили.

Таксист после столкновения попытался сбежать, но за ним бросился сотрудник ГИБДД. Свидетели происшествия также добавили, что в салоне якобы осталась сидеть беременная женщина.

В распоряжении «Фонтанки» оказались записи с камер, на которых запечатлена попытка бегства возможного виновника ДТП.

По информации издания, «Хендэ» влетел в «БМВ» и «Тойоту». Две последние были припаркованы, пассажиров в них не было. В корейском автомобиле пострадали двое — молодые мужчина и женщина. За другими подробностями аварии издание обратилось в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

Skazochny
Ставлю на чёрное
262224921
Какой перевозчик ? Часом не знаменитый яндекс.такси?
GreenGrass
Это безумный, безумный, безумный, безумный мир...
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