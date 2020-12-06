Петербургская полиция подвела итоги очередного рейда по «барным» улицам Северной столицы. На этот раз помимо нарушений коронавирусных правил нашлись и другие.

Особого внимания удостоились четыре заведения, которые не только работали в ночное время, несмотря на запрет, но и нарушали административное законодательство в других сферах, например в сфере реализации алкоголя. Соответствующие протоколы получили три клуба. У них также изъяли алкогольную продукцию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 6 декабря, проверка проводилась в ночь с пятницы на субботу на трех городских улицах — Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского.

«Один из баров, на улице Жуковского, в результате имеющихся нарушений закрыт для посещения и опечатан, ведь на этой неделе там уже проводилась проверка», — добавили в петербургском главке.

В полиции также сообщили, что в ходе рейда в отделы были доставлены четыре жителя города, которых задержали при употреблении алкоголя или наркотиков в общественном месте.

Согласно коронавирусным правилам, рестораны, кафе и бары не могут работать с 23:00 до 6:00. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Подробнее о требованиях к общепиту читайте в материале «Фонтанки».