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Полиция Петербурга прошлась по «барным» улицам. За непослушание опечатали заведение на Жуковского

Петербургская полиция подвела итоги очередного рейда по «барным» улицам Северной столицы. На этот раз помимо нарушений коронавирусных правил нашлись и другие.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 6 декабря, проверка проводилась в ночь с пятницы на субботу на трех городских улицах — Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского.

Особого внимания удостоились четыре заведения, которые не только работали в ночное время, несмотря на запрет, но и нарушали административное законодательство в других сферах, например в сфере реализации алкоголя. Соответствующие протоколы получили три клуба. У них также изъяли алкогольную продукцию.

Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области
Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области
Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области
Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области
Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области
Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и области

«Один из баров, на улице Жуковского, в результате имеющихся нарушений закрыт для посещения и опечатан, ведь на этой неделе там уже проводилась проверка», — добавили в петербургском главке.

В полиции также сообщили, что в ходе рейда в отделы были доставлены четыре жителя города, которых задержали при употреблении алкоголя или наркотиков в общественном месте.

Согласно коронавирусным правилам, рестораны, кафе и бары не могут работать с 23:00 до 6:00. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Подробнее о требованиях к общепиту читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

261782811
Технический спирт на рынке точно в таких же канистрах продают .Всё из одного краника разливают только надписи успевают менять . В девяностые на апрашке в таких канистрах тоже технарь покупал но для рабочих целей . Сколько лет прошло а канистры те же самые . Продают отраву в чистом виде . Все думают что там Бурбон или Хеннесси ? Пока стоишь на ногах может и нальют что то оригинальное а затем из таких вот канистр отраву и разливают .
216946673
Извините.... Люди по человечески не понимают.. Бары надо закрывать после нарушения минимум на три месяца. Кто болтается по этим барам.... Да так называемая молодежь которую не хотят видет родственники
iphonedimona
С канистрами всё понятно, но бутылки-то они куда потащили? Наверняка что-то по дороге разобьётся, что-то в пропасть выбросят...
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