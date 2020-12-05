Выявлена мутация коронавируса, против которой антитела бессильны

Учёные обнаружили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему быть «невидимым» для антител.
Как сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на Nature, специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона составили карту всех возможных мутаций коронавируса, которые могут предотвратить связывание трёх моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии). Как выяснилось, ряд мутаций затрагивают белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом, — его вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие — от одного из трёх антител.
Некоторые из этих изменений широко распространены у людей, заразившихся COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация найдена в Дании и Нидерландах, отмечают исследователи.
По данным Университета Хопкинса, к вечеру 5 декабря мск число заболевших коронавирусом в мире превысило 66 миллионов человек (утром оно составляло 65,9 миллиона человек), число умерших — 1,52 миллиона человек (утром 1,51 миллиона).