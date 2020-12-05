Вратарь Лунев сыграет за «Зенит» впервые с июля

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 17-го тура чемпионата РПЛ против «Урала», который пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 5 декабря. Отметим, что с первых минут в воротах сыграет Андрей Лунев, который не играл с июля 2020 года.
Полный состав «Зенита»: Андрей Лунев, Юрий Жирков, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Данила Прохин, Данил Круговой, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Вендел, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Станислав Крапухин.
Матч начнется в 19:00.
«Зенит» после 16 туров лидирует в чемпионате с 32 очками. «Урал» идет на 11-й строчке с 19 очками. Ранее «Зенит» закрепился на последнем месте в своей группе Лиги чемпионов, проиграв в четырех матчах из пяти.