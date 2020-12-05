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Спорткомитет разрешил баскетбольному «Зениту» провести матч со зрителями

Баскетбольный матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Зенит» — «УНИКС» (Казань) 6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет при зрителях. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, разрешение на это дал комитет по спорту и физической культуре.

«На основании документов, представленных в соответствии с порядком согласования, комитет согласовывает проведение матча при условии строгого соблюдения положений (регламентов), а также при максимальной численности зрителей на матче в размере 2136 человек», — говорится в официальном письме.

По данным «Фонтанки», усиление мер безопасности, которые позволили добиться этого разрешения, обошлись клубу в 200 тысяч рублей.

«Зенит» лидирует в Единой лиге ВТБ с шестью победами в шести матчах, имея на своем счету 12 очков.

Ранее футбольному «Зениту» разрешили пустить болельщиков в вип-ложи, так как каждая из них способная вместить до 50 человек и изолирована от других.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.

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Комментарии (3)

Telman_spb
Аквапарк откройте,куда 100 человек максимум помещается!
Валерий Мазнев
Больше КОВИДА! Больше! Больше! Да поразит болезнь спортсменов-дармоедов и безголовых болельщиков!
Алекс81
А где логика? В Сибур можно, а на Газпром нельзя. Дискриминация... по углеводородному признаку)))
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