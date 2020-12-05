Спорткомитет разрешил баскетбольному «Зениту» провести матч со зрителями

Баскетбольный матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Зенит» — «УНИКС» (Казань) 6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет при зрителях. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, разрешение на это дал комитет по спорту и физической культуре.

«На основании документов, представленных в соответствии с порядком согласования, комитет согласовывает проведение матча при условии строгого соблюдения положений (регламентов), а также при максимальной численности зрителей на матче в размере 2136 человек», — говорится в официальном письме.