Спорткомитет разрешил баскетбольному «Зениту» провести матч со зрителями

Баскетбольный матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Зенит» — «УНИКС» (Казань) 6 декабря в Санкт-Петербурге пройдет при зрителях. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, разрешение на это дал комитет по спорту и физической культуре.
«На основании документов, представленных в соответствии с порядком согласования, комитет согласовывает проведение матча при условии строгого соблюдения положений (регламентов), а также при максимальной численности зрителей на матче в размере 2136 человек», — говорится в официальном письме.
По данным «Фонтанки», усиление мер безопасности, которые позволили добиться этого разрешения, обошлись клубу в 200 тысяч рублей.
«Зенит» лидирует в Единой лиге ВТБ с шестью победами в шести матчах, имея на своем счету 12 очков.
Ранее футбольному «Зениту» разрешили пустить болельщиков в вип-ложи, так как каждая из них способная вместить до 50 человек и изолирована от других.
В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.