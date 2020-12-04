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YouTube удалил записи блогера Reeflay, в том числе стрим с мертвой девушкой

Из-за недопустимого контента сервис YouTube удалили ролики авторства блогера Стаса Решетникова, который раскручивал свои аккаунты под псевдонимом Reeflay.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба Google, удален не только ролик с мертвой девушкой, но и связанный с его автором аккаунт. «Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Такой контент недопустим», — цитирует заявление компании ТАСС.

Самого блогера отправили под стражу как подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

Девушка по имени Валентина умерла 2 декабря в то время как Решетников вел стрим. Подписчики наблюдали за ней два часа. Тело блогер вытащил из коридора и положил на диван. Он пытался привести Валю в чувство, рыдал и просил вызвать медиков. Их приезд тоже попал в прямой эфир.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Сам он утверждал, что она умерла из-за передозировки наркотиков.

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