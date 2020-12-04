Блогера Стаса Reeflay отлучили от стримов на 2 месяца. Суд отправил его в СИЗО

Раменский городской суд арестовал на два месяца стримера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции. Об этом 4 декабря сообщает ГСУ СК по Московской области.

Ранее СК предъявил молодому человеку обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Если Решетникова признают виновным, ему грозит до 15 лет заключения.

Накануне стало известно, что смерть подруги блогера Валентины наступила, скорее всего, в результате побоев. Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные синяки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трёх ударов по лицу. Сведения о беременности девушки не подтвердились. Химико-биологические исследования ещё не завершены.