Блогера Стаса Reeflay отлучили от стримов на 2 месяца. Суд отправил его в СИЗО

Раменский городской суд арестовал на два месяца стримера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции. Об этом 4 декабря сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее СК предъявил молодому человеку обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Если Решетникова признают виновным, ему грозит до 15 лет заключения.
Накануне стало известно, что смерть подруги блогера Валентины наступила, скорее всего, в результате побоев. Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные синяки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трёх ударов по лицу. Сведения о беременности девушки не подтвердились. Химико-биологические исследования ещё не завершены.
Смерть подруги Стаса наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиков.
Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.