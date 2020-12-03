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Стример Стас Reeflay официально стал обвиняемым в смерти своей девушки. Ее беременность не подтвердилась

Следователи города Раменское возбудили уголовное дело в отношении стримера Стаса Reeflay Решетникова. Теперь он официально подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, о чём вечером 3 декабря сообщает региональный СК.

Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные синяки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трёх ударов по лицу. Сведения о беременности Валентины не подтвердились. Химико-биологические исследования ещё не завершены. В настоящее время стримера допрашивает следователь, он задержан.

Смерть подруги Стаса Валентины наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиками.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.

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Комментарии (1)

hal9000
Подписчиков тоже бы надо на карандаш..там такие же социопаты латентные...)
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