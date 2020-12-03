Стример Стас Reeflay официально стал обвиняемым в смерти своей девушки. Ее беременность не подтвердилась

Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные синяки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трёх ударов по лицу. Сведения о беременности Валентины не подтвердились. Химико-биологические исследования ещё не завершены. В настоящее время стримера допрашивает следователь, он задержан.

Смерть подруги Стаса Валентины наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиками.



Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.

