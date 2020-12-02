«Очень странно. О чём сожалеть?» Закованный в наручники стример Стас Reeflay прокомментировал смерть своей девушки Вали в прямом эфире

Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал смерть своей подруги Валентины во время трансляции 2 декабря. Журналисты успели задать молодому человеку несколько вопросов до того, как его усадили в машину, по всей видимости, сотрудники полиции или СК в штатском.



«Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал (скорую. — Прим. ред.)», — успел сказать Решетников (цитата по РИА Новости). Примечательно, что на руках у него были наручники.

Стример предположил, что его девушка умерла от передозировки наркотиков, и заверил, что сам не употреблял.