«Очень странно. О чём сожалеть?» Закованный в наручники стример Стас Reeflay прокомментировал смерть своей девушки Вали в прямом эфире

Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал смерть своей подруги Валентины во время трансляции 2 декабря. Журналисты успели задать молодому человеку несколько вопросов до того, как его усадили в машину, по всей видимости, сотрудники полиции или СК в штатском.
«Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал (скорую. — Прим. ред.)», — успел сказать Решетников (цитата по РИА Новости). Примечательно, что на руках у него были наручники.
Стример предположил, что его девушка умерла от передозировки наркотиков, и заверил, что сам не употреблял.
Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры.
Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция. Он обратился в полицию. Теперь же полиция проводит проверку обстоятельств смерти девушки.
Следственный комитет Московской области уже заявил, что поднял вопрос о передаче из полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки.
«Назначен комплекс экспертиз. Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении СК.