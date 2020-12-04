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Голикова: Петербург попал в тройку худших по части дозвонов на «коронавирусную» линию

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Петербург в числе худших регионов по организации приёма звонков от пациентов в колл-центрах горячей «ковидной» линии.

«В части дозвонов в колл-центры отрицательную динамику показывают Белгородская область, Санкт-Петербург и Свердловская область», — перечислила она на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 4 декабря.

Также Голикова добавила, что в некоторых регионах врача ждать приходится больше суток. Больше всего терпения нужно жителям Костромской области, Краснодарского и Пермского краев, Республики Хакасии.

После перечисления худших регионов вице-премьер подчеркнула, что эту работу необходимо наладить.

Ранее, 3 декабря, вице-губернатор Евгений Елин обещал петербуржцам наладить возможность вызова врача по единому номеру 122 в ближайшее время, а проблему недозвона решить до Нового года.

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Комментарии (5)

Otkating
миллиардерша мадам "Арбидол" снизошла до дозвонов.
260551481
миллиардерша мадам "Арбидол" снизошла до дозвонов...
Mutabor
ВВП,ну это же Ваша колыбель, уберите никчемность
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