Голикова: Петербург попал в тройку худших по части дозвонов на «коронавирусную» линию

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Петербург в числе худших регионов по организации приёма звонков от пациентов в колл-центрах горячей «ковидной» линии.

«В части дозвонов в колл-центры отрицательную динамику показывают Белгородская область, Санкт-Петербург и Свердловская область», — перечислила она на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 4 декабря.

Также Голикова добавила, что в некоторых регионах врача ждать приходится больше суток. Больше всего терпения нужно жителям Костромской области, Краснодарского и Пермского краев, Республики Хакасии.