Голикова: Петербург попал в тройку худших по части дозвонов на «коронавирусную» линию

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Петербург в числе худших регионов по организации приёма звонков от пациентов в колл-центрах горячей «ковидной» линии.
«В части дозвонов в колл-центры отрицательную динамику показывают Белгородская область, Санкт-Петербург и Свердловская область», — перечислила она на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 4 декабря.
Также Голикова добавила, что в некоторых регионах врача ждать приходится больше суток. Больше всего терпения нужно жителям Костромской области, Краснодарского и Пермского краев, Республики Хакасии.
После перечисления худших регионов вице-премьер подчеркнула, что эту работу необходимо наладить.
Ранее, 3 декабря, вице-губернатор Евгений Елин обещал петербуржцам наладить возможность вызова врача по единому номеру 122 в ближайшее время, а проблему недозвона решить до Нового года.