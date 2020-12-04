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Богатство никогда не делало меня счастливым. Дуров рассказал, что приносит ему радость и почему он не покупает яхты

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал объемный пост на платформе Telegraph 4 декабря. В нём он рассказал о тупиковом пути потребления и о том, что миллиарды долларов не сделали его счастливее.

«Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее это никогда не делало меня счастливым», — признался предприниматель.

Своей настоящей удачей Дуров считает раннее понимание того, что полезнее создавать вещи, а не потреблять их.

«Поэтому вместо того, чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я сосредоточился на том, что мне нравилось больше всего, — на создании социальных платформ, которые (надеюсь) приносят пользу человечеству», — написал основатель Telegram.

Он отметил, что потребление не может быть источником счастья, наоборот — оно может сделать счастливыми лишь корпорации, которые навязывают товары и услуги.

Дуров выразил надежду на то, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие, которое приносит процесс создания полезных для общества вещей.

По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Он занимает 30-е место в списке богатейших россиян.

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Комментарии (3)

suvorovandrey13
Мещане)
sektor7
Правильно. Поддерживаю!
Купите, Павел у меня 10Га земли под дата-центр для таких соц платформ.
850 млн рублей всего.
Vurgagain
Крокодильи слезы...
Хорошо рассуждать о том, что не в деньгах счастье, имея на счетах 3 лярда зелени....
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