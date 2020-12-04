Богатство никогда не делало меня счастливым. Дуров рассказал, что приносит ему радость и почему он не покупает яхты

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал объемный пост на платформе Telegraph 4 декабря. В нём он рассказал о тупиковом пути потребления и о том, что миллиарды долларов не сделали его счастливее.



«Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее это никогда не делало меня счастливым», — признался предприниматель.

Своей настоящей удачей Дуров считает раннее понимание того, что полезнее создавать вещи, а не потреблять их.