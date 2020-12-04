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«Не только из-за Басты». Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями в Петербурге превысило июньский пик на 10%

Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями в Петербурге превысило июньский пик на 10%, следует из данных комитета по здравоохранению (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Согласно материалам, за последнюю неделю в стационары попали около 5,5 тысячи человек. Для сравнения: на пике первой волны в середине июня в больницы поступало 5 тысяч в неделю. Число госпитализаций уже один раз превысило этот антирекорд в середине ноября, но затем пошло на спад и вернулось к 5 тысячам, но затем снова пошло в рост.

данные комитета по здравоохранению
данные комитета по здравоохранению
данные комитета по здравоохранению
данные комитета по здравоохранению

При этом за неделю коронавирус выявили примерно у 25 тысяч человек, это более чем в 8 раз больше, чем на июньском пике, и в пять раз выше, чем в начале октября.

2 декабря власти Петербурга объявили о введении новых коронавирусных ограничений.

С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Одной из причин ограничений стал скандал с концертом рэпера Басты. По мнению властей города, создавшееся скопление людей приведет к росту заболеваемости, а следовательно, и госпитализаций. В итоге бороться с распространением инфекции стали за счет снижения туристической привлекательности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

syshsun
"В стране невыученных уроков" или - ....в стационары попали около 5,5 человека....
ДЮрьевич
Попали 5,5 человек. Хочется узнать - куда дели половину человека? Или когда же Фонтанка возьмёт нормального редактора новостей ?
264254051
Алчность Басты убивает людей
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