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«Нет чувства сострадания и совести». Путин пояснил, почему искусственный интеллект не сможет стать президентом

Владимир Путин заявил об отсутствии у искусственного интеллекта шансов стать президентом из-за отсутствия необходимых для этого человеческих качеств.

«Надеюсь, что нет. Во всяком случае пока. <...> У всего искусственного <...> нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести», — сказал 4 декабря Владимир Путин в ответе на заданный компьютером вопрос: «Может ли искусственный интеллект стать президентом?»

По его словам, в словосочетании «искусственный интеллект» присутствует слово «искусственный», то есть «ненастоящий». Глава государства также заметил, что лидеру страны иногда приходится принимать «не совсем рациональные решения». Путин уверен, что президент-человек работает «не в интересах машин, а в интересах людей».

Также сегодня президент РФ заявил, что не верит в возможность восстания машин, так как их будут контролировать люди.

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Комментарии (18)

Kit.
Надо сказать, в чём-то он прав. Искусственный интеллект, в нынешнем к нему подходе, учится на примерах. Если в действиях российских властей он не видит примеров сострадания и совести, то зачем бы ему самому в России демонстрировать эти качества?
bombaleilo
Вал коментов жду
hal9000
Искусственный интеллект делают сами люди..он будет ровно таким каким его сделают..)
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