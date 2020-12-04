Владимир Путин заявил об отсутствии у искусственного интеллекта шансов стать президентом из-за отсутствия необходимых для этого человеческих качеств.
«Надеюсь, что нет. Во всяком случае пока. <...> У всего искусственного <...> нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести», — сказал 4 декабря Владимир Путин в ответе на заданный компьютером вопрос: «Может ли искусственный интеллект стать президентом?»
«Может ли искусственный интеллект стать президентом? - Надеюсь, что нет»: Путин ответил на вопрос искусственного интеллекта pic.twitter.com/AqrCbZTuTi— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 4, 2020
По его словам, в словосочетании «искусственный интеллект» присутствует слово «искусственный», то есть «ненастоящий». Глава государства также заметил, что лидеру страны иногда приходится принимать «не совсем рациональные решения». Путин уверен, что президент-человек работает «не в интересах машин, а в интересах людей».
Также сегодня президент РФ заявил, что не верит в возможность восстания машин, так как их будут контролировать люди.