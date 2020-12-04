«Возможно ли восстание машин?» Путин рассказал о контроле над искусственным интеллектом

Возможность восстания машин — это один из рисков развития искусственного интеллекта, но люди смогут взять их под свой контроль, заявил президент России.



«Возможно ли восстание машин? <...> Есть опасения, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины», — сказал 4 декабря Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, именно от человека зависит, как он будет использовать новейшие технологии. Глава государства уверен, что страну ждет «цифровая трансформация». «Мы должны так выстроить систему отношений, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире», — заверил президент.