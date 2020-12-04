«Возможно ли восстание машин?» Путин рассказал о контроле над искусственным интеллектом

Возможность восстания машин — это один из рисков развития искусственного интеллекта, но люди смогут взять их под свой контроль, заявил президент России.
«Возможно ли восстание машин? <...> Есть опасения, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины», — сказал 4 декабря Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, которую транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, именно от человека зависит, как он будет использовать новейшие технологии. Глава государства уверен, что страну ждет «цифровая трансформация». «Мы должны так выстроить систему отношений, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире», — заверил президент.
Путин уверен, что в России необходимо внедрить искусственный интеллект и анализ больших данных. При этом он подчеркнул, что нужно разработать и законопроекты об экспериментальных правовых режимах для тех отраслей экономики, которые будут применять искусственный интеллект.
Также Путин подчеркнул, что искусственный интеллект — это не так называемый «модный хайп», а «верный помощник, открывающий новые горизонты» для решения стоящих перед человечеством задач.