Хотите настоящей зимы? Гидрометцентр рассказал, жителям каких регионов пора вынимать из шкафов шубы

Аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы придут в ближайшую неделю в ряд регионов России. Об этом сообщает РИА Новости 4 декабря со ссылкой на научного руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Так, в Калмыкии в ближайшие три дня столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов. Аномальные холода затронут в то же время Нижегородскую и Кировскую области, Мордовию и Марий Эл.
На севере Волгоградской области, а также на побережье Волги температура окажется ниже климатической нормы на 10–15 градусов.
До центральной России докатится частичная волна холода. Там температура будет на один-два градуса ниже нормы.
Аномальные холода ожидаются также на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе, где будет холоднее обычного на четыре-восемь градусов.
В Петербурге пока без снега и солнца.