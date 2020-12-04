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Хотите настоящей зимы? Гидрометцентр рассказал, жителям каких регионов пора вынимать из шкафов шубы

Аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы придут в ближайшую неделю в ряд регионов России. Об этом сообщает РИА Новости 4 декабря со ссылкой на научного руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Так, в Калмыкии в ближайшие три дня столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов. Аномальные холода затронут в то же время Нижегородскую и Кировскую области, Мордовию и Марий Эл.

На севере Волгоградской области, а также на побережье Волги температура окажется ниже климатической нормы на 10–15 градусов.

До центральной России докатится частичная волна холода. Там температура будет на один-два градуса ниже нормы.

Аномальные холода ожидаются также на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе, где будет холоднее обычного на четыре-восемь градусов.

В Петербурге пока без снега и солнца.

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