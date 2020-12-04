FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге ни снега, ни солнца, изменятся только цифры на термометре

Петербург прощается с небольшим похолоданием последних двух дней: в выходные снова будет плюсовая температура. Снега пока не ожидается, но и солнца тоже. 4 декабря очень редко бывает ясная погода.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге будет облачно, без существенных осадков, ветер умеренный. Днём температура воздуха составит минус 1 — плюс 1 градус, на дорогах местами гололедица.

В этот день, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в Северной столице чаще всего бывает паcмурно: так было 42 раза, ясно — только 1 раз, облачно с прояснениями — 13 раз. Температура в течение суток колеблется в пределах от минус 8 до плюс 3 градусов. Самое холодное 4 декабря зафиксировано в 1998 году, минус 11, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 9 градусов, напоминает «Яндекс».

5 и 6 декабря будет примерно так же, как сегодня, но уже плюс 1–3 градуса.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний