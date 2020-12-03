FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Жители 27 домов мерзнут на проспекте Просвещения. Вернуть тепло в их дома обещают до конца дня

Петербуржцы пожаловались на холодные батареи в жилых дома в Выборгском районе. Теплоэнергетики заявили, что горожане мерзнут планово, и пообещали вернуть тепло в их квартиры до конца дня.

О своей проблеме жители домов № 28 и № 30 по проспекту Просвещения сообщили в редакцию утром 3 декабря. «Нет отопления при минусовой температуре на улице. Ремонт обещают закончить только завтра», — пожаловались они «Фонтанке».

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», на проспекте были плановые работы. В процессе специалисты предприятия нашли ненадежный участок трубы метрового диаметра. Пока его меняют, от отопления отключили 27 зданий. По плану ремонт должны завершить в девять утра 4 декабря. Однако теплоэнергетики надеются справиться раньше — до конца сегодняшнего дня.

Представитель предприятия также отметил, что эта теплосеть имеет стратегическое значение для Выборгского района, поскольку от нее зависит теплоснабжение Парнаса, а это — 903 жилых дома, которые в случае дефекта могли остаться без тепла.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261005901
Ага, а летнюю ремонтную компанию каким образом проводят? Ничегонеделанием?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний