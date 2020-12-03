Жители 27 домов мерзнут на проспекте Просвещения. Вернуть тепло в их дома обещают до конца дня

Петербуржцы пожаловались на холодные батареи в жилых дома в Выборгском районе. Теплоэнергетики заявили, что горожане мерзнут планово, и пообещали вернуть тепло в их квартиры до конца дня.

О своей проблеме жители домов № 28 и № 30 по проспекту Просвещения сообщили в редакцию утром 3 декабря. «Нет отопления при минусовой температуре на улице. Ремонт обещают закончить только завтра», — пожаловались они «Фонтанке».

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», на проспекте были плановые работы. В процессе специалисты предприятия нашли ненадежный участок трубы метрового диаметра. Пока его меняют, от отопления отключили 27 зданий. По плану ремонт должны завершить в девять утра 4 декабря. Однако теплоэнергетики надеются справиться раньше — до конца сегодняшнего дня.