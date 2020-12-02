Первую победу России в Лиге чемпионов принес «Краснодар». Российские команды не могли выграть 17 матчей подряд в Европе

Футбольный клуб «Краснодар» дома обыграл французский «Ренн» со счетом 1:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Таким образом краснодарцы стали первой российской командой, которая одержала победу в текущем розыгрыше элитного европейского клубного турнира.
Единственный гол на 72-й минуте забил нападающий Маркус Берг. Благодаря этой победе «Краснодар» обеспечил себе третье место в турнирной таблице группы E и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы - второй по значимости европейский клубный турнир. Кроме того, южане прервали 17-матчевую серию без побед российских клубов, к которой также приложил руку петербургский «Зенит».
Петербуржцы в эти минуты тоже ведут борьбу за выход в Лигу Европы.