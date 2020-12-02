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Первую победу России в Лиге чемпионов принес «Краснодар». Российские команды не могли выграть 17 матчей подряд в Европе

Футбольный клуб «Краснодар» дома обыграл французский «Ренн» со счетом 1:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Таким образом краснодарцы стали первой российской командой, которая одержала победу в текущем розыгрыше элитного европейского клубного турнира.

Единственный гол на 72-й минуте забил нападающий Маркус Берг. Благодаря этой победе «Краснодар» обеспечил себе третье место в турнирной таблице группы E и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы - второй по значимости европейский клубный турнир. Кроме того, южане прервали 17-матчевую серию без побед российских клубов, к которой также приложил руку петербургский «Зенит».

Петербуржцы в эти минуты тоже ведут борьбу за выход в Лигу Европы.

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