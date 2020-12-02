РПЦ ограничиваться не собирается. В Петербурге анонсируют богослужения на декабрь и Рождество

Религиозные учреждения новые коронавирусные ограничения, которые вводит Александр Беглов, не затронут, а сами они ограничиваться не собираются. Как сообщается 2 декабря на сайте петербургской митрополии, богослужения пока продолжаются в обычном режиме.
«В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, правящий архиерей (митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский Варсонофий - прим. ред.) возглавит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 9:45», - гласит сообщение.
Ранее в Смольном говорили, что метро не будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь, зато в подземку можно будет попасть в ночь с 6 на 7 января «при проведении ночных праздничных богослужений».
Отметим, именно с 4 декабря в Петербурге вступают в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса — подробнее о них читайте на «Фонтанке». При этом Александр Беглов уже заявил, что их могут еще ужесточить, если ситуация ухудшится. Религиозные учреждения губернатор в своих выступлениях, впрочем, обходит стороной.