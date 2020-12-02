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РПЦ ограничиваться не собирается. В Петербурге анонсируют богослужения на декабрь и Рождество

Религиозные учреждения новые коронавирусные ограничения, которые вводит Александр Беглов, не затронут, а сами они ограничиваться не собираются. Как сообщается 2 декабря на сайте петербургской митрополии, богослужения пока продолжаются в обычном режиме.

«В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, правящий архиерей (митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский Варсонофий - прим. ред.) возглавит Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 9:45», - гласит сообщение.

Ранее в Смольном говорили, что метро не будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь, зато в подземку можно будет попасть в ночь с 6 на 7 января «при проведении ночных праздничных богослужений».

Отметим, именно с 4 декабря в Петербурге вступают в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса — подробнее о них читайте на «Фонтанке». При этом Александр Беглов уже заявил, что их могут еще ужесточить, если ситуация ухудшится. Религиозные учреждения губернатор в своих выступлениях, впрочем, обходит стороной.

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Комментарии (7)

USSR_forever
ничего плохого я в этом не вижу - если люди хотят "на тот свет" побыстрее отправиться - это их выбор... каждый в этой стране волен делать что хочет - хочет человек - работает, не хочет - не работает, хочет - идёт в церковь, не хочет - не идёт... все ли понимают что там в закрытом помещении есть повышенные риски заражения короной? нет, не все... но нам-то зачем волноваться? гос-во давно живёт отдельно от народа, а народ отвечает взаимностью - "моя хата с краю"... мне как-то фиолетово на всё это, я в бункере, я выживу, а остальные пусть сами делают свой выбор... естественный отбор в 2020-м уже был запущен китайцами, осталось только наблюдать за тем, кто сумеет выжить... мест на кладбищах хватает, полей и лесов под новые - тоже... вот рост проезда в метро напрягает, как и рост цен на продукты и ЖКХ, которые вместе взятые существенно выше всякой инфляции... да и индексация зарплат по итогам этого года в попе будет... пИчалька...
victor_k
Поповщина от РПЦ уже достала.
Набьются в свои поповники, перезаражают друг друга, а потом полезут в общественный транспорт заражать нормальных людей.
Иван 2пырьев
прекрасная новость, Дарвин ликует.
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