РПЦ ограничиваться не собирается. В Петербурге анонсируют богослужения на декабрь и Рождество

USSR_forever 02 Дек 2020 в 23:56 02 Дек 2020 в 23:56

ничего плохого я в этом не вижу - если люди хотят "на тот свет" побыстрее отправиться - это их выбор... каждый в этой стране волен делать что хочет - хочет человек - работает, не хочет - не работает, хочет - идёт в церковь, не хочет - не идёт... все ли понимают что там в закрытом помещении есть повышенные риски заражения короной? нет, не все... но нам-то зачем волноваться? гос-во давно живёт отдельно от народа, а народ отвечает взаимностью - "моя хата с краю"... мне как-то фиолетово на всё это, я в бункере, я выживу, а остальные пусть сами делают свой выбор... естественный отбор в 2020-м уже был запущен китайцами, осталось только наблюдать за тем, кто сумеет выжить... мест на кладбищах хватает, полей и лесов под новые - тоже... вот рост проезда в метро напрягает, как и рост цен на продукты и ЖКХ, которые вместе взятые существенно выше всякой инфляции... да и индексация зарплат по итогам этого года в попе будет... пИчалька...