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Беглов: Если ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшится, будем ужесточать меры

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал дальнейшее усиление коронавирусных ограничений в городе, если ситуация с коронавирусом станет хуже.

«Эпидемия — наша общая ответственность и наша общая забота, — сказал он в эфире «России 24» 2 декабря. — <...> Если мы будем соблюдать правила, мы сможем жить в этих условиях, да, может быть, менее комфортно, но всё-таки будут продолжать работать и предприятия, и магазины, рестораны, музеи, выставочные комплексы, рестораны и многое-многое другое. Но ещё раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры».

Губернатор также подчеркнул, что самое важное — соблюдать меры личной эпидбезопасности, не посещать людные места без острой необходимости.

Ранее губернатор подписал внесение изменений в 121-е постановление Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения в Петербурге. Как и предсказывала «Фонтанка», дети останутся без елок и новогодних утренников, а взрослые без ресторанов.

Пока что коронавирусная статистика в Петербурге приостановилась в росте. Число новых случаев замерло у отметки в 3700. По данным оперативного штаба от 2 декабря, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3684 новых заболевших, днем ранее их было 3691.

Новые ограничения стали эхом скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. Площадке грозит остановка работы до весны. Ранее собеседники «Фонтанки» объясняли, что новые ужесточения именно наследие Басты. Вторая цель — сделать город менее привлекательным для иногородних туристов во время новогодних каникул.

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Комментарии (13)

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"ужесточить, запретить, оштрафовать...", да они хуже любого вируса! и уж точно - тупее))
Azazello
Интересно, как "ужесточать"? Еще на 15 минут раньше закроем рестораны? ))) Дедушка Беглов, Вам пора на покой
Путин Лутин
Беглов: Если ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшится, будем фальсифицировать статистику
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