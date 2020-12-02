Беглов: Если ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшится, будем ужесточать меры

«Эпидемия — наша общая ответственность и наша общая забота, — сказал он в эфире «России 24» 2 декабря. — <...> Если мы будем соблюдать правила, мы сможем жить в этих условиях, да, может быть, менее комфортно, но всё-таки будут продолжать работать и предприятия, и магазины, рестораны, музеи, выставочные комплексы, рестораны и многое-многое другое. Но ещё раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры».

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал дальнейшее усиление коронавирусных ограничений в городе, если ситуация с коронавирусом станет хуже.

Губернатор также подчеркнул, что самое важное — соблюдать меры личной эпидбезопасности, не посещать людные места без острой необходимости.



Ранее губернатор подписал внесение изменений в 121-е постановление Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения в Петербурге. Как и предсказывала «Фонтанка», дети останутся без елок и новогодних утренников, а взрослые без ресторанов.

Пока что коронавирусная статистика в Петербурге приостановилась в росте. Число новых случаев замерло у отметки в 3700. По данным оперативного штаба от 2 декабря, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3684 новых заболевших, днем ранее их было 3691.

